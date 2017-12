Macron au Niger: rÃ©veillon avec les soldats et lutte antijihadiste

Emmanuel Macron est attendu vendredi en fin de journĂ©e au Niger pour rĂ©veillonner avant l’heure avec des centaines de soldats français dĂ©ployĂ©s pour lutter contre les groupes jihadistes au Sahel.

Après Gao, Ouagadougou et Abdijan, cette courte visite d’une vingtaine d’heures Ă Niamey tĂ©moigne de la prioritĂ© que donne le chef de l’Etat français Ă la stabilisation du coeur dĂ©sertique de l’Afrique de l’ouest.

« J’y suis très prĂ©sent parce que c’est lĂ que se joue une part importante de notre bataille (…) On ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n’a pas une action au Sahel », a-t-il expliquĂ© dimanche dernier sur France 2.

Après son accueil en fin d’après-midi par le prĂ©sident nigĂ©rien Mahamadou Issoufou, Emmanuel Macron se rendra directement au bout de la piste de l’aĂ©roport de Niamey, lĂ oĂą est implantĂ©e la vaste base aĂ©rienne projetĂ©e de l’armĂ©e française.

Avec 500 hommes, des avions de chasse Mirage 2000, des appareils de transport et des drones, cette base est le « hub aérien » de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France.

C’est par elle que transitent la plupart des 4.000 soldats français dissĂ©minĂ©s dans les cinq pays couverts par Barkhane (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie), une zone six fois grande comme la France.

Comme il est de tradition pour un prĂ©sident en fin d’annĂ©e, Emmanuel Macron partagera le dĂ®ner avec 700 convives, dont une grande majoritĂ© de soldats français, mais aussi une quarantaine de militaires allemands partageant la base.

Sur son initiative, ce repas a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© par le chef de l’ElysĂ©e, Guillaume Gomez, qui a fait le dĂ©placement pour se retrouver derrière les fourneaux de la cuisine de campagne de la base.

AccompagnĂ© de la ministre française des ArmĂ©es Florence Parly, le chef de l’Etat soigne ainsi l’armĂ©e, cinq mois après le trouble provoquĂ© par la dĂ©mission choc du chef d’Etat major, le gĂ©nĂ©ral Pierre de Villiers, en dĂ©saccord sur des coupes budgĂ©taires. Son successeur, le gĂ©nĂ©ral François Lecointre, sera prĂ©sent Ă Niamey.

– ‘Sur tous les fronts’ –

En s’adressant aux soldats, avant le dĂ®ner, Emmanuel Macron ne devrait pas Ă©voquer une rĂ©duction de l’engagement de Barkhane dans un proche avenir, selon l’ElysĂ©e.

Il est trop tĂ´t pour cela car les responsables militaires et les experts dressent un tableau contrastĂ© de la situation au Sahel. D’un cĂ´tĂ©, les groupes jihadistes ne sont plus en mesure de contrĂ´ler des zones entières comme ils le faisaient en 2013 dans le nord du Mali, et « il y a quasiment deux fois moins d’incidents Ă la frontière entre le Mali et le Niger qu’il y a un an », souligne le colonel RĂ©gis Colcombel, adjoint au commandant de Barkhane.

Mais, de l’autre, la menace est plus dispersĂ©e et des points chauds sont apparus, comme dans la rĂ©gion du Macina, au sud de Tombouctou, oĂą des milices peules se sont radicalisĂ©es face Ă l’Etat malien.

En plus des groupes armĂ©s extrĂ©mistes, surtout prĂ©sents au Mali, l’instabilitĂ© est aussi crĂ©Ă©e par les trafics de drogue, d’armes ou de migrants, en particulier dans le nord, Ă la frontière de la Libye avec le Niger ou le Tchad.

« Le fond du problème n’est pas le terrorisme. C’est le sous-dĂ©veloppement, les trafics et l’impact de la croissance de la population. C’est cela qu’il faut rĂ©soudre », rĂ©sume le colonel Colcombel.

En raison de sa position géographique centrale, le Niger est considéré comme un « acteur clé », « un partenaire engagé sur tous les fronts » avec lequel « la France a une relation de confiance particulièrement solide », souligne la présidence française.

Vendredi, en s’entretenant avec le prĂ©sident Issoufou, Emmanuel Macron devrait le fĂ©liciter pour sa dĂ©cision d’engager des moyens militaires supplĂ©mentaires dans la force G5 Sahel, qui monte actuellement en puissance avec l’objectif d’atteindre d’ici mi-2018 5.000 hommes venant des cinq pays partenaires.

Il va parallèlement annoncer, selon l’ElysĂ©e, des « projets concrets » de dĂ©veloppement, notamment pour scolariser davantage de jeunes filles, l’une des prioritĂ©s qu’il avait fixĂ©es dans son discours Ă la « jeunesse africaine » prononcĂ© Ă Ouagadougou en novembre.