Macron décide de restituer au Bénin 26 œuvres d’art

Le président français, Emmanuel Macron, s’appuyant sur le rapport que lui ont remis vendredi l’historienne de l’art, Bénédicte Savoy, et l’économiste sénégalais, Felwin Sarr, a décidé de restituer au Bénin 26 œuvres d’art spoliées durant la colonisation, annonce l’Elysée dans un communiqué reçu samedi à APA.« Le président français, Emmanuel Macron qui a reçu ce vendredi 23 novembre le rapport de la commission Savoy-Sarr a choisi d’accéder à la requête des autorités béninoises en leur restituant certaines œuvres, notamment vingt-six (26) œuvres », indique le communiqué.

Soulignant qu’il s’agit de « prises de guerre » opérées par le Général Dodds dans le palais du roi Béhanzin, après les sanglants combats de 1892, l’Elysée assure que les œuvres d’art seront « restituées sans tarder ».

L’opération se fera « en cohérence avec la démarche engagée, et sur proposition du musée du Quai Branly – Jacques Chirac et du ministère de la Culture », ajoute le communiqué, soulignant que « Les mesures opérationnelles, et le cas échéant législatives, seront prises pour que ces œuvres puissent retourner au Bénin, accompagnées du savoir-faire du musée qui les a conservées jusqu’à présent ».

Le musée parisien du quai Branly est particulièrement concerné par cette restitution car elle abrite plusieurs œuvres emblématiques de l’art classique du royaume du Dahomey, actuellement Bénin.