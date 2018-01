Macron déroule sa feuille de route diplomatique pour 2018

Emmanuel Macron a annoncĂ© jeudi qu’il inviterait 80 dirigeants pour cĂ©lĂ©brer le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale le 11 novembre, et promis de rester Ă la manoeuvre sur tous les fronts diplomatiques en 2018, de la Syrie Ă l’Europe.

« J’inviterai le 11 novembre Ă Paris près de 80 chefs d’Etat et de gouvernement des pays belligĂ©rants », a annoncĂ© le chef de l’Etat lors de ses premiers voeux au corps diplomatique dans la salle des fĂŞtes de l’ElysĂ©e.

Ce rendez-vous sera « l’occasion de rĂ©flĂ©chir Ă l’organisation du monde » et de « bien souligner quelle est notre responsabilitĂ© collective, Ă nous qui devrions savoir mieux que tous nos prĂ©dĂ©cesseurs ce qui a conduit l’humanitĂ© au malheur dans le passĂ© et ce qui pourrait cause sa perte Ă l’avenir », a-t-il ajoutĂ© devant quelque 150 ambassadeurs Ă©trangers et responsables d’organisations internationales.

Traçant sa feuille de route diplomatique pour l’annĂ©e Ă venir, il a martelĂ© que la France jouerait « pleinement son rĂ´le », avec l’ensemble de ses partenaires europĂ©ens, pour faire avancer « la paix et la stabilité » au Moyen-Orient, au Sahel ou dans la pĂ©ninsule corĂ©enne.

Le prĂ©sident a averti que la crise syrienne ne pourrait ĂŞtre rĂ©glĂ©e par « quelques » puissances seulement, en l’occurrence la Russie, l’Iran et la Turquie.

– « Gagner la paix » –

« Nous devons sortir de postures morales qui parfois nous +impuissantent+, mais nous devons aussi sortir de concessions faites Ă certaines puissances, qui pensent qu’Ă quelques-uns, reconnaissant une partie d’une opposition dĂ©signĂ©e depuis l’extĂ©rieur, ils pourraient rĂ©gler de manière stable et durable la situation en Syrie », a-t-il dit.

La Russie et l’Iran – alliĂ©s de poids du prĂ©sident Bachar al-Assad – et la Turquie, soutien de la rĂ©bellion, proposent de tenir « un congrès de dialogue national » syrien Ă Sotchi (Russie) les 29 et 30 janvier, qui pourrait concurrencer le processus de paix sous l’Ă©gide de l’ONU Ă Genève.

« La responsabilitĂ© des Nations unies, des puissances de la rĂ©gion, de l’Europe, des Etats-Unis, dans ce contexte, est grande et je compte pleinement m’y engager pour (…) rĂ©ussir Ă construire la paix en Syrie », a poursuivi le chef de l’Etat. Celui-ci plaide depuis des mois pour la crĂ©ation d’un groupe de contact sur la Syrie incluant les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© et les pays de la rĂ©gion.

Emmanuel Macron a par ailleurs insisté sur la nécessité de « gagner la paix » en Irak et en Syrie pour éviter toute résurgence jihadiste, une fois le groupe Etat islamique vaincu « militairement ».

« Cela supposera une action diplomatique intense, d’abord en Irak pour permettre d’organiser au mois de mai prochain des Ă©lections libres et permettre d’ici-lĂ au Premier ministre Haider al-Abadi de construire un Etat stable », a-t-il dit.

« Il est indispensable que, dans les prochains mois, il puisse y avoir une normalisation progressive de la situation en Irak, une dĂ©militarisation des milices non reconnues (..) et une stabilitĂ© assurĂ©e par le gouvernement d’Irak, lequel doit ĂŞtre aidĂ© dans cette entreprise par l’ensemble des puissances internationales », a-t-il insistĂ©.

Le prĂ©sident français, semblant viser l’Iran, a par ailleurs dĂ©clarĂ© qu’il faudrait ĂŞtre « vigilant » Ă ce qu’il n’y ait « aucune dĂ©stabilisation en Irak liĂ©e Ă des puissances extĂ©rieures.

– RĂ©former l’Europe –

La France entend par ailleurs « engager un dialogue » avec l’Iran afin « d’encadrer » son activitĂ© balistique et complĂ©ter l’accord nuclĂ©aire iranien – que le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump menace de dĂ©noncer – par un « accord cadre » sur son influence rĂ©gionale, jugĂ©e trop expansive du Liban au Yemen, en passant par la Syrie et l’Irak.

« Nous continuerons à veiller à ce que les droits (liberté de conscience et de manifester) soient pleinement respectés » en Iran, a-t-il par ailleurs souligné après une série de manifestations contre le pouvoir.

Visant Donald Trump, qui a plaidĂ© dans une rafale de tweets pour un changement de rĂ©gime en Iran, Emmanuel Macron a insistĂ© sur le fait que ce changement ne viendrait que du « peuple iranien lui-mĂŞme » et « pas de l’extĂ©rieur ».

Fort d’un sentiment favorable Ă son Ă©gard en Europe, Emmanuel Macron compte par ailleurs poursuivre son offensive pour rĂ©former l’UE, conjointement avec l’Allemagne, dès qu’un gouvernement sera formĂ© Ă Berlin.

« Si la France et l’Allemagne ne se mettent pas d’accord, ça n’avance pas », a-t-il dit, tout en soulignant que ce dialogue ne devait « exclure personne ».