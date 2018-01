Macron: la crise syrienne ne peut être réglée par « quelques puissances »

Le prĂ©sidnt français Emmanuel Macron a dĂ©clarĂ© jeudi que la crise syrienne ne pouvait ĂŞtre rĂ©glĂ©e par « quelques » puissances seulement, dans une allusion au processus d’Astana associant Russie, Iran et Turquie.

« Nous devons sortir de postures morales qui parfois nous +impuissantent+, mais nous devons aussi sortir de concessions faites Ă certaines puissances qui pensent qu’Ă quelques-uns, reconnaissant une partie d’une opposition dĂ©signĂ©e depuis l’extĂ©rieur, ils pourraient rĂ©gler de manière stable et durable la situation en Syrie », a-t-il dit lors des voeux au corps diplomatique Ă Paris.

La Russie, la Turquie et l’Iran ont proposĂ© fin dĂ©cembre, Ă l’issue de pourparlers Ă Astana, de rĂ©unir le rĂ©gime syrien et les rebelles fin janvier dans la station balnĂ©aire russe de Sotchi pour avancer vers un règlement politique du conflit qui a fait plus de 340.000 morts depuis mars 2011.

Des dizaines de groupes rebelles syriens ont rejetĂ© cet appel qui intervient au moment oĂą la balance penche largement en faveur du rĂ©gime de Bachar al-Assad, qui contrĂ´le dĂ©sormais 55% du territoire syrien grâce Ă l’aide militaire dĂ©cisive de ses alliĂ©s russe et iranien.

Le rĂ©gime syrien a lui immĂ©diatement acceptĂ© de participer au sommet de Sotchi, alors qu’il a critiquĂ© Ă plusieurs reprises le processus de Genève tenu sous l’Ă©gide de l’ONU.

Les nĂ©gociations ont toujours achoppĂ© sur le sort de M. Assad, le rĂ©gime refusant d’Ă©voquer l’Ă©ventualitĂ© de son dĂ©part du pouvoir, rĂ©clamĂ© par l’opposition.

Emmanuel Macron a par ailleurs affirmĂ© mercredi qu’il faudrait ĂŞtre « vigilant » Ă ce qu’il n’y ait « aucune dĂ©stabilisation en Irak liĂ©e Ă des puissances extĂ©rieures ».

En Irak, il faut « permettre d’organiser au mois de mai prochain des Ă©lections libres » et « permettre d’ici lĂ au Premier ministre (Haider) al-Abadi de construire un Etat stable, d’apaiser la situation dans son pays », a insistĂ© le chef de l’Etat.