Macron tente de relancer ses projets europÃ©ens face Ã  Merkel

Emmanuel Macron tente jeudi Ă Berlin de relancer ses projets de refondation de l’Europe post-Brexit, de plus en plus contestĂ©s par l’Allemagne d’Angela Merkel en particulier sur la zone euro.

Le chef de l’Etat français rencontre la chancelière allemande pour une brève visite en milieu de journĂ©e, avec des dĂ©clarations Ă la presse vers 11H00 GMT avant leurs discussions et a priori sans questions des journalistes.

L’entrevue, qui clĂ´t une semaine oĂą M. Macron s’est efforcĂ© de revitaliser son dessein – avec notamment un discours au Parlement europĂ©en et une « consultation citoyenne » en France – aura lieu sur le site du chantier de reconstruction d’un château au coeur historique de la capitale allemande.

Un chantier comme symbole de l’Ă©tat des discussions franco-allemandes sur le sujet?

Angela Merkel a dit prudemment vouloir Ă cette occasion poser « une pierre » en vue « de bâtir une position commune ».

– Blocage –

Près d’un an après son Ă©lection, le prĂ©sident français doit en effet affronter de forts vents contraires en Allemagne alors que les deux pays se sont en principe donnĂ©s pour objectif d’accoucher de propositions communes en juin.

« Merkel bloque Macron », estime le quotidien Handelsblatt. Le chef de l’Etat avait Ă l’origine espĂ©rĂ© que les rĂ©formes Ă©conomiques en France pourraient amadouer la position allemande.

Aujourd’hui il « doit avoir le sentiment d’ĂŞtre comme un prĂ©tendant qui tente sans cesse de sĂ©duire sa promise en chantant Ă son balcon, mais qui doit se contenter en retour de roses en plastique et de platitudes », ajoute-t-il.

Devant la Parlement europĂ©en, M. Macron a jugĂ© la rĂ©forme de la zone euro « indispensable avant la fin de cette mandature » pour « avancer par Ă©tape sur l’union bancaire et la mise en place d’une capacitĂ© budgĂ©taire favorisant la stabilitĂ© et la convergence dans la zone euro ».

Paris voit dans ce budget un moyen de soutenir l’investissement mais se heurte aux objections croissantes de Berlin.

« Je ne pense pas que cela soit une bonne idĂ©e », a dit cette semaine la numĂ©ro deux du parti dĂ©mocrate-chrĂ©tien d’Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer.

La chancelière est sous pression de ses parlementaires conservateurs, qui redoutent d’avoir Ă payer pour les autres pays.

Elle a aussi marquĂ© cette semaine sa diffĂ©rence en soulignant que les rĂ©formes en Europe ne portaient pas seulement, « loin s’en faut », sur la zone euro. « L’Allemagne va apporter ses propres contributions » dans le dĂ©bat, a-t-elle dit, insistant sur le renforcement de la compĂ©titivitĂ© Ă©conomique ou un droit d’asile europĂ©en.

– Opposition Nord-Sud –

Paris a longtemps compté au sein de la nouvelle coalition gouvernementale allemande sur le soutien des sociaux-démocrates allemands, traditionnellement europhiles.

Mais le plus enthousiaste d’entre eux, l’ancien prĂ©sident du SPD Martin Schulz, a entretemps dĂ©missionnĂ©. Le nouveau ministre social-dĂ©mocrate des Finances, Olaf Scholz, l’est beaucoup moins.

« Le prĂ©sident français sait bien que toutes ses propositions ne pourront ĂŞtre rĂ©alisĂ©es, nous examinons Ă prĂ©sent ce qui est possible, sans en demander trop aux diffĂ©rents Etats », vient-il de dire au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sur le projet toujours inachevĂ© de l’Union bancaire, qui doit en principe introduire un système commun et solidaire de gestion des faillites des banques et de garantie des dĂ©pĂ´ts suite Ă la crise de la zone euro, les divergences entre Paris et Berlin persistent.

« Il ne faut pas que l’Ă©pargnant allemand se retrouve garant des banques grecques et italiennes », a averti mercredi un des experts du dossier au sein du parti d’Angela Merkel, Eckhardt Rehberg.

L’Allemagne peut compter sur ce dossier sur le soutien des pays du Nord de l’Europe qui ont rĂ©cemment publiĂ© une dĂ©claration commune pour prendre leurs distances avec les propositions françaises en zone euro.

De son cĂ´tĂ©, la France semble chercher l’appui des pays du Sud. Elle vient d’inviter Madrid et Rome Ă se joindre au projet de rĂ©forme.