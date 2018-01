Le prĂ©sident français Emmanuel Macron a assurĂ© mercredi Ă Tunis qu’il souhaitait « accompagner » la Tunisie et sa jeunesse, frappĂ©e de plein fouet par le chĂ´mage alors que la transition dĂ©mocratique reste fragile sept ans après la rĂ©volution.

« Nous sommes dans un moment important de la vie de la Tunisie », a soulignĂ© M. Macron devant la presse aux cĂ´tĂ©s de son homologue BĂ©ji CaĂŻd Essebsi au premier jour de sa visite d’Etat.

« C’est une Ă©tape fondamentale qui se joue », a-t-il ajoutĂ©, deux semaines après une nouvelle poussĂ©e de fièvre marquĂ©e par des manifestations, dont certaines ont dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en Ă©meutes nocturnes, dans plusieurs villes tunisiennes.

Exprimant le « soutien de la France » et saluant une « Constitution exemplaire et un vrai modèle de transition », il a estimé que Paris, déjà premier partenaire économique de la Tunisie, pouvait « faire davantage ».

M. Essebsi, 91 ans, a pour sa part appelé à « une relance des relations » bilatérales.

« Nous souhaitons vous accompagner (…) Nous voulons permettre Ă la jeunesse tunisienne de rĂ©ussir en Tunisie », a soulignĂ© M. Macron, en annonçant la crĂ©ation d’un fonds de 50 millions d’euros sur trois ans destinĂ© aux jeunes entrepreneurs crĂ©ant de l’emploi. Plus d’un tiers des jeunes diplĂ´mĂ©s tunisiens sont au chĂ´mage, ce qui en pousse certains Ă chercher Ă quitter le pays.

Les deux chefs d’Etat ont Ă©galement annoncĂ© la crĂ©ation d’une UniversitĂ© franco-tunisienne pour l’Afrique et la MĂ©diterranĂ©e (UFTAM), qui dĂ©livrera Ă Tunis des diplĂ´mes de niveau français d’ici deux ans.

Paris va en outre accorder un prĂŞt souverain de 100 millions d’euros pour la rĂ©forme des entreprises publiques tunisiennes, et la conversion de 30 millions d’euros de dettes, en plus des 60 millions dĂ©jĂ convertis en janvier 2016. La dette publique tunisienne envers la France s’Ă©lève Ă environ un milliard d’euros, selon Paris.

– ‘Soutenir la jeune dĂ©mocratie’ –

« La France doit soutenir la jeune dĂ©mocratie tunisienne », a rĂ©affirmĂ© le Premier ministre tunisien Youssef Chahed sur France 24. « Vous n’avez pas une dĂ©mocratie qui nait Ă une heure de la France tous les ans. Nous sommes une dĂ©mocratie vĂ©ritable, avec une libertĂ© de presse, une libertĂ© de parole, et vous ne trouverez pas ça dans beaucoup de pays », a-t-il soulignĂ©.

Mais l’ONG Human Rights Watch (HRW) a saisi l’opportunitĂ© de cette visite pour dĂ©plorer, dans un communiquĂ©, des brutalitĂ©s policières pendant les mobilisations dĂ©clenchĂ©es mi-janvier par la hausse du coĂ»t de la vie et la persistance d’un chĂ´mage Ă©levĂ© malgrĂ© une reprise de la croissance (2% l’an dernier).

Tant M. Macron que M. Essebsi ont relativisé ces critiques. Le premier a appelé à ne pas « ravaler » les démocrates même imparfaits « au même rang que les despotes et les tyrans ». « La Tunisie est un pays démocratique » mais « il ne faut pas nous juger comme si nous (étions) une démocratie depuis des siècles », a réagi le président tunisien.

Pour cette visite d’Etat, qui fait suite Ă celles effectuĂ©es au Maroc en juin et en AlgĂ©rie en dĂ©cembre, le prĂ©sident français est accompagnĂ© de plusieurs ministres dont Jean-Yves Le Drian (Affaires Ă©trangères), et d’hommes d’affaires comme StĂ©phane Richard (Orange) et Xavier Niel (Iliad). Son Ă©pouse Brigitte est aussi du voyage.

Un accord a Ă©galement Ă©tĂ© signĂ© pour mieux collaborer dans la lutte antiterroriste, alors que l’Ă©tat d’urgence reste en vigueur en Tunisie deux ans après avoir Ă©tĂ© instaurĂ© dans le sillage d’attentats jihadistes sanglants, dont celui du musĂ©e du Bardo, oĂą se rendra le prĂ©sident français.

En signe de soutien au processus dĂ©mocratique, le chef de l’État s’adressera jeudi aux dĂ©putĂ©s Ă l’AssemblĂ©e des reprĂ©sentants du peuple (ARP) et rencontrera des responsables de la dynamique sociĂ©tĂ© civile.

Mais, au-delĂ des mots, les Tunisiens rĂ©clament surtout des gestes concrets de la part de l’ancienne puissance coloniale. « Ils n’attendent plus grand-chose des promesses de soutien des responsables Ă©trangers et n’y croient qu’Ă moitié », souligne le politologue Selim Kharrat.