Made In  Cameroon : deux entreprises camerounaises lauréates du Prix Africa Kaizen Awards

Elles ont reçu leurs trophées lors de la cérémonie qui s’est tenue ce mercredi 18 janvier 2023, au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé, sous la présidence du Ministre des PMEESA, Achille BASSILEKIN III.

Les entreprises MAKO Industries SA et STRATEX se sont distinguées dans la mise en pratique de la méthode KAIZEN au niveau national, continental et international. Elles ont été remcompensées le 18 janvier dernier.

Parmi 18 organisations nominées de 9 pays d’Afrique qui ont concouru à cette compétition africaine du kaizen, MAKO INDUSTRIES SA du Cameroun a remporté le Prix Performance Exceptionnel Kaizen dans la catégorie des Petites et Moyennes Organisations. Cette société basée à Yaoundé produit et commercialise des dérivés d’ouate de cellulose et du papier kraft, tels que des rouleaux de papier toilette, des serviettes de table et des dos en papier.

Grâce aux pratiques Kaizen en 2020 et 2021, l’entreprise a réduit de 56,7 % les temps d’arrêt des machines dans le processus de production, amélioré la capacité d’approvisionnement de 16 à 32 tonnes par mois et réduit 1,84 tonnes de produits défectueux et 9,13 tonnes de déchets.

La seconde entreprise lauréate a concouru dans la catégorie des Grandes Entreprises et a obtenu le Prix de Réalisation Kaizen. Il s’agit de STRATEX (Société Industrielle de Recherche et Développement de la Plasturgie) qui est une entreprise manufacturière basée à Douala et spécialisée dans la fabrication de produits en plastique par des procédés d’injection, d’extrusion et de soufflage. Elle offre une gamme complète de matériaux de construction, des articles pour usage domestique des emballages, sachets, des bidons et par ailleurs fait aussi dans la sous-traitance industrielle en fabriquant des produits en plastique utilisés dans le secteur de l’agroalimentaire et l’agriculture.

En mémoire, le concept japonais Kaizen signifie amélioration de la qualité et de la productivité.