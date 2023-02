Maintenance et Recyclage d’aéronefs : la première formation de la CCAA bat son plein

Fin 2022, une grande première dans l’univers de l’aviation civile a eu lieu au Cameroun. Il s’agit de la formation initiale universitaire « Maintenance et Recyclage d’aéronefs ».

Une initiative proposée et mise sur pied par la Cameroon Civil Aviation Authority’s (CCAA) via son Ecole de Formation (EFO), en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY). Sur une durée de 9 mois, cette formation unique en son genre réunit des dizaines d’intervenants hautement qualifiés. Des professionnels de l’aviation civile et de multiples instructeurs, qui viennent partager leur expertise et leur passion avec les étudiants triés sur le volet.

Prémisses de la formation

Le cycle « Maintenance et Recyclage d’aéronefs » est la première formation universitaire en aéronautique du Cameroun. Elle est née d’une réelle volonté du président Paul Biya d’améliorer l’offre de formations professionnelles du pays.

C’est en novembre 2021, soit un an avant le début de la première session de formation, que fut officialisé le partenariat entre l’Autorité aéronautique du Cameroun (CCAA) et l’ENSPY. L’enjeu : développer les compétences techniques du pays en matière de transport aérien, pour soutenir le développement économique et social.

Plus précisément, l’objectif est de collaborer étroitement, tant au niveau de la recherche technologique et scientifique que des formations. En combinant leurs expertises, les deux organismes camerounais espèrent contribuer à dynamiser ce secteur en plein essor dans le pays.

Puis, au fil des échanges, les deux écoles ont alors conçu une formation initiale universitaire ciblée sur la maintenance et le recyclage d’aéronefs. Deux piliers eux aussi plein d’avenir dans ce domaine. L’idée était alors d’organiser le premier cursus pour fin 2022. Objectif atteint.

Une formation de neuf mois

Prévue pour une durée de neuf mois, la formation en maintenance et recyclage d’aéronefs se divise en deux étapes.

Pendant les six premiers mois, la partie théorique comprend de nombreux travaux dirigés. L’occasion pour les étudiants de bien se familiariser avec la théorie avant de passer à la pratique. Cette phase se tient à l’EFO, parfaitement équipée pour cela.

En complément, les élèves suivent également des sessions pratiques. Ces apprentissages concrets se déroulent aussi bien à l’EFO qu’à l’ENSPY. Quelques travaux spécifiques nécessitent aussi de se rendre à la base aérienne 101 de Yaoundé.

Enfin, les trois mois suivants consistent en un stage en entreprise. Chaque étudiant passe alors un trimestre dans une organisation de l’aviation civile camerounaise, l’idée étant de mettre en pratique les sujets étudiés. Ce stage est aussi une formidable opportunité de découvrir l’environnement professionnel et de devenir opérationnel plus rapidement.

Qui peut participer ?

Afin de développer au mieux les compétences en aéronautique au Cameroun, cette formation s’adresse à des étudiants déjà qualifiés. Elle est en effet ouverte aux étudiants de troisième cycle diplômés en génie mécanique, électrique ou industriel, ou en télécommunications.

En complément, la CCAA soumet les candidats à un processus de sélection des plus rigoureux. Cet écrémage inclut des examens à l’écrit et à l’oral.

De son côté, Paule Assoumou Koki, directrice générale de la CCAA, a profité de son discours inaugural pour dévoiler les plans de croissance du transport aérien au Cameroun. Elle a aussi détaillé la stratégie de développement national jusqu’en 2030, centrée sur le perfectionnement des compétences locales. Enfin, elle a souligné la motivation et le travail acharné que devront fournir les élèves au cours des neuf mois de formation.