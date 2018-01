Maison de l’horreur en Californie: 13 frères et soeurs enfermés, certains enchaînés

Treize frères et sĹ“urs enfermĂ©s, dont un bĂ©bĂ© de deux ans, certains enchaĂ®nĂ©s, affamĂ©s par leurs propres parents: la police a dĂ©couvert une nouvelle maison de l’horreur, en Californie, faisant frĂ©mir les Etats-Unis et au-delĂ .

Le couple a Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ© pour torture et mise en danger d’enfants, et une caution de neuf millions de dollars chacun a Ă©tĂ© fixĂ©e pour leur Ă©ventuelle remise en libertĂ©, a annoncĂ© lundi la police du comtĂ© de Riverside, oĂą est situĂ©e la maison Ă Perris, Ă deux heures au sud-est de Los Angeles.

David Turpin et son Ă©pouse Louise, âgĂ©s respectivement de 57 et 49 ans, n’ont pour l’heure pas expliquĂ© pourquoi plusieurs de leurs enfants ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s Ă leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle.

C’est l’une des sĹ“urs, âgĂ©e de 17 ans, qui a mis fin au cauchemar de la fratrie. Elle est parvenue Ă s’Ă©chapper et a appelĂ© dimanche matin le numĂ©ro d’urgence 911 depuis un appareil portable trouvĂ© dans la maison.

L’adolescente, qui Ă©tait « un peu maigre » et semblait n’avoir que 10 ans selon le communiquĂ© de presse de la police, « affirmait que ses douze frères et sĹ“urs Ă©taient retenus Ă l’intĂ©rieur de la rĂ©sidence par leurs parents, prĂ©cisant que certains Ă©taient attachĂ©s avec des chaĂ®nes et cadenas ».

A l’arrivĂ©e dans la maison, la police a initialement cru que les 12 personnes dĂ©couvertes, « mal-nourries et très sales », Ă©taient toutes des mineures mais a ensuite rĂ©alisĂ© que sept d’entre elles Ă©taient adultes, âgĂ©es de 18 Ă 29 ans. La plus jeune avait deux ans.

– ‘Maman m’aime’ –

Les services de protection de l’enfance ont ouvert une enquĂŞte.

David Turpin est citĂ© comme directeur d’une Ă©cole privĂ©e Ă Perris par un site internet du dĂ©partement de l’Education. L’adresse, dans une rĂ©sidence pavillonnaire rĂ©cente, correspond Ă celle oĂą vivent les Turpin.

D’après le Los Angeles Times citant des registres publics, le couple vivait Ă cette adresse depuis 2010 et auparavant au Texas. Ils auraient fait faillite deux fois.

Sur une page Facebook au nom de David-Louise Turpin, on voit le couple, dont la police a publiĂ© des photos prises au moment de leur incarcĂ©ration, lors d’une cĂ©rĂ©monie qui semble ĂŞtre un mariage.

Louise Turpin est en robe longue blanche, son époux en costume et ils sont entourés de treize personnes qui semblent toutes des enfants ou jeunes adultes, les filles aux cheveux longs et chatains portant toutes la même robe mauve à imprimé quadrillé sauf le bébé en robe rose.

Les garçons arborent la même coupe au bol que David Turpin.

Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages « kitsch » de Las Vegas.

Leur portfolio d’images sur la page Facebook les reprĂ©sente lors d’une autre cĂ©rĂ©monie de mariage ou d’anniversaire d’Ă©pousailles dans la mĂŞme tenue avec le mĂŞme avatar d’Elvis mais plus jeunes, en 2013 – le bĂ©bĂ© n’est pas encore nĂ©e.

Sur l’un des clichĂ©s, celle-ci est tenue par sa mère et vĂŞtue d’un T-shirt oĂą l’on lit « maman m’aime ».

Sur une autre photo de couverture publiée en avril 2016, les 13 enfants apparaissent avec leurs parents, tout sourire et portant le même tee-shirt rouge avec chacun un numéro, semblant les classer par âge on y voit notamment « thing 3 » (« chose 3 »), « thing 5 » ou encore « thing 12 », semblant faire référence aux enfants malicieux du livre « The Cat in the Hat » (Chat dans un chapeau) très populaire aux Etats-Unis.

« On avait vu deux ou trois adolescents l’an dernier qui tondaient la pelouse, et installer des dĂ©corations de NoĂ«l. Je n’aurais jamais cru que quelque chose de la sorte arriverait », a rĂ©agi, stupĂ©fait, Julio Reyes, un voisin de 38 ans.

« Je suis très choquĂ©, j’ai une fille vous voyez, et c’est horrible que ça puisse arriver dans notre communauté », ajoute-t-il interrogĂ© par l’AFP.

– ‘Quelque chose de louche’ –

“Je me suis dit qu’ils suivaient des cours Ă domicile », ce qui est relativement frĂ©quent aux Etats-Unis, ajoute-t-elle. “On sentait qu’il y avait quelque chose de louche mais on ne veut pas penser du mal des gens », a ajoutĂ© Kimberly Milligan, une autre voisine, citĂ©e par le Los Angeles Times.

Elle se sent Ă prĂ©sent terriblement coupable après les rĂ©vĂ©lations sur les mauvais traitements subis par cette fratrie: « comment personne n’a rien vu? ».

Cette nouvelle affaire, qui Ă©tait reprise par des mĂ©dias du monde entier, rappelle d’autres cas cĂ©lèbres de sĂ©questration: Ariel Castro, un chauffeur de car au chĂ´mage, avait faites prisonnières et violĂ© pendant une dizaine d’annĂ©es trois jeunes AmĂ©ricaines dans sa maison de Cleveland. Il a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© en mai 2013, dĂ©noncĂ© par l’une d’elles parvenue Ă s’enfuir.

En 2009, Jaycee Dugard, 29 ans, avait Ă©tĂ© retrouvĂ©e dans le jardin d’une maison de la rĂ©gion de San Francisco, après avoir Ă©tĂ© sĂ©questrĂ©e par un couple pendant 18 ans et avoir eu deux enfants avec son ravisseur.

En Autriche, Natascha Kampusch fut retrouvĂ©e en 2006 âgĂ©e de 18 ans errant dans les environs de Vienne après s’ĂŞtre Ă©chappĂ©e du rĂ©duit oĂą son ravisseur l’avait emprisonnĂ©e pendant huit ans, et Elisabeth Fritzl a Ă©tĂ© enfermĂ©e et violĂ©e pendant 24 ans par son père.