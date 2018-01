Maison de l’horreur en Californie: des cas célèbres de séquestrations

La dĂ©couverte en Californie de 13 frères et sĹ“urs, sĂ©questrĂ©s et affamĂ©s par leurs parents, Ă©voquent des cas cĂ©lèbres de longues sĂ©questrations de petites filles ou de jeunes femmes, au sein d’une famille ou après enlèvement.

– SĂ©questrĂ©es par leur famille –

– En dĂ©cembre 2017 Ă Osaka (ouest du Japon), après la mort de froid de leur fille de 33 ans, les parents se rendent Ă la police et avouent l’avoir enfermĂ©e dans une petite chambre de leur maison depuis qu’elle avait 16 ou 17 ans, parce qu’elle Ă©tait handicapĂ©e mentale. A sa mort, la jeune femme pesait Ă peine 19 kilos.

– A Londres, le gourou d’une secte « maoĂŻste », Aravindan Balakrishnan, 75 ans, est condamnĂ© en janvier 2016 Ă 23 ans de prison pour avoir violĂ© deux de ses adeptes et sĂ©questrĂ© sa propre fille pendant 30 ans. Il la battait depuis l’âge de quatre ans pour exorciser ses « tendances fascistes », selon ses propos. La jeune femme Ă©tait parvenue Ă s’enfuir en novembre 2013, grâce Ă une association.

– En juin 2008, en Italie, dans la rĂ©gion de Naples, Maria Monaco, 47 ans, sĂ©questrĂ©e pendant 18 ans dans une chambre par sa famille en guise de punition pour avoir eu un enfant hors mariage, est libĂ©rĂ©e par les carabiniers Ă la suite d’un appel anonyme. Son fils, âgĂ© de 17 ans, vivait normalement et Ă©tait scolarisĂ©.

– En Autriche, Elisabeth Fritzl a Ă©tĂ© sĂ©questrĂ©e et violĂ©e pendant 24 ans, de 1984 Ă 2008, par son père, Josef, dans la cave de la maison familiale Ă Amstetten, Ă 150 km de Vienne. L’affaire a Ă©clatĂ© au printemps 2008, avec l’hospitalisation de l’un des sept enfants de la relation incestueuse qu’il a eue avec sa fille. Josef Fritzl, qui avait tuĂ© un des bĂ©bĂ©s, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă la prison Ă vie et placĂ© en internement psychiatrique.

– EnlevĂ©es et sĂ©questrĂ©es –

– Aux Etats-Unis, Ariel Castro, a sĂ©questrĂ© et violĂ© pendant une dizaine d’annĂ©es trois jeunes filles dans sa maison de Cleveland, dans l’Ohio. Il est arrĂŞtĂ© en mai 2013 après qu’une de ses victimes se fut enfuie. CondamnĂ© Ă la prison Ă perpĂ©tuitĂ©, il se pend dans sa cellule.

– Le 26 aoĂ»t 2009, Jaycee Dugard, 29 ans, est retrouvĂ©e « en bonne santé » dans le jardin d’une maison de la rĂ©gion de San Francisco, après avoir Ă©tĂ© sĂ©questrĂ©e par un couple pendant 18 ans et avoir eu deux enfants en captivitĂ© avec son ravisseur. Elle avait Ă©tĂ© enlevĂ©e en 1991, Ă l’âge de 11 ans, par Phillip Garrido, alors qu’elle attendait le bus. Phillip et Nancy Garrido ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă la prison Ă perpĂ©tuitĂ©.

– En Autriche, le 23 aoĂ»t 2006, Natascha Kampusch, âgĂ©e de 18 ans, est retrouvĂ©e, errant dans les rues des environs de Vienne, après s’ĂŞtre Ă©chappĂ©e du rĂ©duit souterrain oĂą l’avait sĂ©questrĂ©e pendant huit ans un dĂ©sĂ©quilibrĂ©, Wolfgang Priklopilson, qui se suicide le jour mĂŞme. La jeune Autrichienne avait Ă©tĂ© enlevĂ©e Ă l’âge de dix ans, le 2 mars 1998, sur le chemin de l’Ă©cole.

– En janvier 2000, au Japon, une jeune fille qui avait Ă©tĂ© enlevĂ©e Ă l’âge de neuf ans sur le chemin de l’Ă©cole en novembre 1990 est retrouvĂ©e par hasard dans la rĂ©gion de Niigata. Des ambulanciers Ă©taient venus chercher le ravisseur pour le placer en milieu hospitalier Ă la demande de sa mère, qui trouvait son comportement « étrange ». Il est condamnĂ© en 2003 Ă 14 ans de prison.

– En Belgique, le pĂ©dophile Marc Dutroux, arrĂŞtĂ© le 13 aoĂ»t 1996, a Ă©tĂ© reconnu coupable du rapt et du viol de six fillettes et adolescentes, dont quatre qu’il a tuĂ©es et deux qui sont restĂ©es pendant plusieurs mois dans une cache amĂ©nagĂ©e dans une de ses maisons. Il est condamnĂ© Ă la dĂ©tention Ă perpĂ©tuitĂ©.