Malaisie: l’ex-Premier ministre candidat de l’opposition à 92 ans

L’ancien Premier ministre malaisien et leader charismatique Mahathir Mohamad, âgĂ© de 92 ans, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© candidat de l’opposition pour les prochaines Ă©lections lĂ©gislatives, mais ses chances de succès sont minces estimaient lundi des analystes.

Chef du gouvernement pendant 22 ans jusqu’en 2003, Mahathir a Ă©tĂ© choisi par les quatre partis de la coalition d’opposition lors d’une convention dimanche, dans l’espoir de battre l’actuel Premier ministre, Najib Razak, engluĂ© dans un scandale de corruption et très critiquĂ© pour les violations des droits de l’homme dĂ©noncĂ©es par des ONG.

Mahathir fut lui aussi critiquĂ© par le passĂ© pour avoir dirigĂ© ce pays d’Asie du Sud-Est d’une main de fer. Mais il s’est retournĂ© contre Najib, dont il fut le mentor, et s’est prononcĂ© pour que le leader de l’opposition Anwar Ibrahim, ex-ennemi de Mahathir devenu un alliĂ©, soit candidat s’il Ă©tait graciĂ©. Anwar a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2015 Ă cinq ans de prison pour sodomie Ă l’issue d’un procès qu’il dĂ©nonce comme une conspiration pour l’Ă©carter de la vie politique.

« Cela n’a pas Ă©tĂ© pas facile pour les partis qui Ă©taient mes ennemis de m’accepter, mais ils sont conscients de l’importance de faire tomber le gouvernement » de Najib Razak, a dĂ©clarĂ© Mahathir.

A la faveur de son rapprochement avec Anwar, Mahathir a effectuĂ© un retour remarquĂ© sur le devant de la scène politique. Mais Oh Ei Sun, du groupe de rĂ©flexion Pacific Research Center, estime que la dĂ©signation de Mahathir comme candidat de l’opposition Ă©tait « le seul choix viable » dans la mesure oĂą Anwar est en prison.

Et avec une opposition souvent dĂ©sunie et mal organisĂ©e, Mahahtir a selon M. Sun très peu de chances de s’imposer aux lĂ©gislatives qui doivent se tenir d’ici aoĂ»t, face Ă Najib et son parti majoritaire dans la coalition gouvernementale, l’UNMO, au pouvoir depuis l’indĂ©pendance en 1957.

Mahathir accuse le Premier ministre de saper et compromettre les institutions qui enquĂŞtent sur l’affaire 1MDB, un immense scandale politico-financier objet d’investigations en Malaisie, mais aussi aux Etats-Unis et Ă Singapour.

Le fonds souverain 1MDB avait Ă©tĂ© crĂ©Ă© par Najib Ă son arrivĂ©e au pouvoir en 2009 pour moderniser le pays, mais il est aujourd’hui endettĂ© Ă hauteur de 10 milliards d’euros. Le scandale a Ă©clatĂ© il y a environ deux ans et a fini par atteindre Najib après des rĂ©vĂ©lations du Wall Street Journal selon lesquelles il aurait perçu indĂ»ment près d’un milliard d’euros de financements liĂ©s Ă 1MDB.