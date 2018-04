Mali: 15 « terroristes » neutralisÃ©s, un soldat tuÃ© dans une opÃ©ration antijihadiste

Quinze « terroristes » ont Ă©tĂ© neutralisĂ©s vendredi dans le centre du Mali lors d’une opĂ©ration contre les groupes jihadistes, au cours de laquelle un soldat a Ă©tĂ© tuĂ© et deux blessĂ©s, a annoncĂ© samedi l’armĂ©e malienne.

Quinze « terroristes » ont Ă©tĂ© « neutralisĂ©s, des armes rĂ©cupĂ©rĂ©es et des motos dĂ©truites » lors de cette « opĂ©ration de ratissage » menĂ©e vendredi dans la forĂŞt de Tina, dans la rĂ©gion de Mopti (centre), a indiquĂ© l’armĂ©e dans un communiquĂ©.

L’armĂ©e « dĂ©plore un mort et deux blessĂ©s » lors de cette opĂ©ration.

Le centre du Mali a connu ces dernières semaines une recrudescence des violences.

Le 29 mars, la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) s’Ă©tait dite « prĂ©occupĂ©e par l’ampleur des violences intercommunautaires dans les rĂ©gions du Centre » du pays. Des dizaines de personnes ont pĂ©ri dans des affrontements opposant notamment des membres des ethnies peul et dogon.

La minoritĂ© peule de cette rĂ©gion affirme ĂŞtre systĂ©matiquement soupçonnĂ©e de collusion avec le groupe armĂ© du prĂ©dicateur jihadiste peul Amadou Koufa, crĂ©Ă© en 2015. Elle a rĂ©cemment accusĂ© les forces de sĂ©curitĂ© maliennes d’avoir commis des « exĂ©cutions sommaires » Ă son encontre, et aussi de tolĂ©rer, voire d’encourager, les exactions de groupes de chasseurs traditionnels, au nom de la lutte contre les jihadistes.

Ces allĂ©gations ont Ă©tĂ© catĂ©goriquement dĂ©menties par les reprĂ©sentants de l’Etat.

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda.

Ces groupes en ont Ă©tĂ© en grande partie chassĂ©s Ă la suite du lancement en janvier 2013 d’une intervention militaire française.

Mais des zones entières Ă©chappent au contrĂ´le des forces maliennes, française et internationales, rĂ©gulièrement visĂ©es par des attaques meurtrières, malgrĂ© la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix, censĂ© isoler dĂ©finitivement les jihadistes, dont l’application accumule les retards.

Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.