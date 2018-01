Mali : 672 millions de francs CFA de la MINUSMA pour la CVJR

La mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a remis mardi 672 millions de francs CFA Ă la Commission justice, vĂ©ritĂ© et rĂ©conciliation au Mali (CVJR) pour financer ses activitĂ©s, a appris mardi APA dans un communiquĂ© de la MINSUMA.Le ReprĂ©sentant spĂ©cial adjoint du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Koen Davidse, a procĂ©dĂ© Ă la remise du MĂ©morandum d’accord pour la première phase du projet qui s’inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire des Nations Unies en soutien Ă la paix et Ă la sĂ©curitĂ© au Mali, indique le communiquĂ© de la MINUSMA.Â

Les fonds ainsi allouĂ©s Ă la CVJR permettront d’appuyer plus de 10.000 victimes des violations et abus des droits de l’homme, dont 5 000 femmes et 50 enfants, et de les aider Ă surmonter les Ă©preuves car il servira notamment Ă faciliter la documentation des abus et violations des droits de l’homme et l’identification des victimes et auteurs de ces abus.

Pour rappel, la CVJR a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e après la profonde crise que le Mali a connue en 2012 et qui s’est soldĂ©e par un coup d’Ă©tat et l’occupation du Nord, soit les deux tiers du territoire, par des djihadistes.

Cette structure vise Ă recenser les victimes des crises que le pays a traversĂ©es depuis l’indĂ©pendance afin de permettre leur dĂ©dommagement, ne serait-ce que de manière symbolique.