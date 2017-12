Mali : Amadou Toumani TourÃ© en vedette dans les quotidiens

Le retour d’exil de l’ancien prĂ©sident malien Amadou Toumani TourĂ© (ATT) par ses initiales, est le principal sujet abordĂ© dans tous les quotidiens maliens ce mardi.« Retour de l’ancien prĂ©sident Amadou Toumani TourĂ© : accueil populaire et fraternel » peut-on lire Ă la une quotidien public l’Essor.

Le journal propose une image où on voit ATT faire un véritable bain de foule sur un véhicule décapotable.

« Les Bamakois sont sortis massivement ce dimanche matin pour accueillir triomphalement l’ancien prĂ©sident Amadou Toumani TourĂ© de retour du SĂ©nĂ©gal après 5 longues annĂ©es d’exil » Ă©crit le journal  dans le premier paragraphe de son article.

« De persona non grata Ă un homme très sollicitĂ©, » renchĂ©rit le quotidien le Combat rappelant au passage la tentative, en 2013, du gouvernement d’IBK de mettre en accusation ATT pour haute trahison, en raison de sa gestion du pays de 2002 Ă 2012. Une tentative qui a abouti, en dĂ©cembre 2013, Ă un non-lieu pour l’ancien prĂ©sident, faute de preuve.

Le quotidien privĂ© Nouvel Horizon souligne l’union sacrĂ©e autour de ce retour : « Pour une fois les Maliens Ă l’unisson pour magnifier le geste d’IBK » Ă©crit le journal expliquant que la dĂ©cision de faire venir ATT est bien apprĂ©ciĂ©e par tous les Maliens, de quelque bord politique qu’ils soient.

Quant au quotidien l’Indicateur du renouveau, il se projette dans  l’après retour de Amadou Toumani TourĂ©. « ATT est arrivĂ© ! Et après ? » se demande ainsi le confrère.

Pour l’auteur de l’article, « ATT est arrivĂ© et on peut dire qu’il a triomphĂ©. On ne peut pas s’empĂŞcher de se projeter dans l’avenir mĂŞme si le prĂ©sident IBK s’emploie depuis une semaine Ă nier tout calcul politique ou politicien derrière la dĂ©cision de faire revenir l’ex-prĂ©sident de la RĂ©publique. Dans les camps des deux hommes, l’avenir hante dĂ©jĂ les esprits et la division s’y est installĂ©e. Les pro-IBK sont partagĂ©s entre ceux qui militent pour une alliance avec les partisans d’ATT dont on veut mĂŞme avoir un reprĂ©sentant dans le prochain gouvernement ; de l’autre cĂ´tĂ©, d’autres crient au scandale et Ă©voquent une seconde trahison du capitaine Amadou Haya et compagnie, qui ont fortement participĂ© Ă la victoire d’IBK en 2013. »

Le quotidien Le RĂ©publicain, proche de l’opposition, lui aussi, propose une analyse critique du retour d’ATT.

« Retour d’ATT : Jeu politique ou manĹ“uvre politicienne du pouvoir ? » se demande le RĂ©publicain. A cette interrogation principale, le confrère ajoute une : « Quel bĂ©nĂ©fice politique IBK peut-il attendre du retour d’ATT, Ă quelques encablures de l’Ă©lection prĂ©sidentielle et au moment oĂą les Ă©pouses des bĂ©rets verts cherchent Ă faire monter la pression pour obtenir le jugement de Amadou Aya Sanogo et consorts, pour assassinat et complicitĂ© d’assassinat d’une vingtaine de bĂ©rets rouges ? »

Autant de questions sans rĂ©ponse, comme pour dire bien malin qui saura les consĂ©quences politiques du retour d’ATT.