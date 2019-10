Mali : cinq enseignants enlevés à Mopti

Des hommes armés supposés être des terroristes ont attaqué, vendredi, l’école primaire de Korientzé (région de Mopti, centre) et enlevé cinq enseignants.« Ils (les assaillants) sont arrivés à bord de motos et lourdement armés, au moment où les élèves étaient en classe. Ils ont brûlé les documents administratifs et enlevé cinq enseignants », a expliqué à APA une source locale.

Un peu plus tard, des images de documents en feu ont fait le tour de la toile, entraînant l’indignation des internautes qui récriminent les autorités politiques et militaires.

Au centre du Mali, 750 écoles sont fermées à cause de l’insécurité et plus d’un million d’enfants sont déscolarisés.