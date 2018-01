Mali: groupes progouvernementaux et opposition critiquent le pouvoir

L’ex-rĂ©bellion Ă dominante touareg du nord du Mali et les groupes armĂ©s soutenant le pouvoir ont dĂ©plorĂ© mardi un manque de concertation lors de la formation du nouveau gouvernement, tandis que l’opposition qualifiait de « manoeuvre » la relance du processus d’entente nationale annoncĂ©e par le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta.

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rĂ©bellion) et la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 (pro gouvernementaux) « prennent acte de la formation du gouvernement du Mali dirigĂ© par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga « , ont-elles indiquĂ© dans un communiquĂ© conjoint.

Mais ces deux mouvements ajoutent qu' »ils n’ont Ă aucun moment Ă©tĂ© consultĂ©s comme jadis le firent les prĂ©cĂ©dents chefs de gouvernement afin de, Ă travers leur participation, constituer un gouvernement prenant en compte les aspirations profondes des populations du nord/Azawad .

Ces groupes, signataires de l’accord de paix de 2015, conservent, dans le gouvernement formĂ© dimanche, la mĂŞme reprĂ©sentation que dans le prĂ©cĂ©dent, avec des ministères comme celui de la RĂ©conciliation nationale, de l’Administration, du DĂ©veloppement industriel, de l’Artisanat et du Tourisme rĂ©putĂ©s proches de leurs idĂ©es. En revanche, ils n’ont toujours pas obtenu de grands ministères rĂ©galiens comme la DĂ©fense, les Affaires Ă©trangères ou les Finances.

Lors de leur passation de pouvoir mardi, le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga, 63 ans, et son prĂ©dĂ©cesseur, Abdoulaye Idrissa Maiga, ont « émis le vĹ“u ardent de voir la nouvelle Ă©quipe gouvernementale remporter de nouvelles victoires sur les chantiers de la paix et de la cohĂ©sion sociale, de l’amĂ©lioration des conditions de vie et surtout de la lutte implacable contre les groupes terroristes qui endeuillent chaque jour » le pays, selon un communiquĂ© officiel.

Le prĂ©sident KeĂŻta, au pouvoir depuis 2013, a annoncĂ© dans ses voeux de Nouvel an, qu’une loi « d’entente nationale » exemptant de poursuites « tous ceux impliquĂ©s dans une rĂ©bellion armĂ©e », Ă condition qu’ils n’aient « pas de sang sur les mains » verrait bientĂ´t le jour.

« Je ne comprends pas qu’il faille attendre la fin de son mandat » et qu’il jette cela « comme une sorte de scoop Ă la veille des Ă©lections » prĂ©vues dans le courant de l’annĂ©e, a dĂ©clarĂ© mardi Ă l’AFP le chef de file de l’opposition, Soumaila CissĂ©.

« Cela relève manifestement d’une manoeuvre politicienne (…) Le prĂ©sident serait bien avisĂ© de ne pas faire croire aux gens +Je suis sur la bonne voie. Elisez-mois et je vais finir le travail », a ajoutĂ© M. CissĂ©, battu au second tour en 2013 par Ibrahim Boubacar KeĂŻta. Dans ses voeux, le chef de l’Etat n’a pas dit s’il serait candidat Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle dont la date n’a pas encore Ă©tĂ© fixĂ©e.

Le nord du Mali Ă©tait tombĂ© en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liĂ©s Ă Al-QaĂŻda, Ă la faveur de la dĂ©route de l’armĂ©e face Ă la rĂ©bellion, d’abord alliĂ©e Ă ces groupes qui l’ont ensuite Ă©vincĂ©e.

Les jihadistes ont Ă©tĂ© en grande partie chassĂ©s de cette rĂ©gion Ă la suite du lancement en 2013, Ă l’initiative de la France, d’une intervention militaire internationale, qui se poursuit actuellement.

Mais des zones entières Ă©chappent encore au contrĂ´le des forces maliennes, françaises et de l’ONU, rĂ©gulièrement frappĂ©es par des attaques, malgrĂ© l’accord de paix, censĂ© isoler dĂ©finitivement les jihadistes, mais dont l’application accumule les retards.