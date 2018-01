Mali: La MINUSMA injecte 110 millions de FCFA dans deux projets à Tombouctou

La MINUSMA a indiquĂ© mardi dans un communiquĂ©, avoir inaugurĂ© deux projets de RĂ©duction de Violence Communautaire (RCV) au profit des populations de Goundam et Bourem Sidi Amar, cercle de DirĂ©, dans la rĂ©gion de Tombouctou dans le nord du Mali.« Le premier concerne l’extension du rĂ©seau d’adduction d’eau potable de la ville de Goundam. Le second quant Ă lui est relatif Ă l’amĂ©nagement de 40 hectares pour la culture du blĂ©, de l’oignon, de l’anis et du cumin » prĂ©cise le communiquĂ©.

La section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA les a financés à hauteur de plus de 110 millions de FCFA, indique-t-on.

Cette action vise Ă rĂ©duire les tensions liĂ©es Ă l’accès Ă l’eau potable et contribuer au retour de la paix et de la sĂ©curitĂ©. Au plan socio-Ă©conomique, ces projets permettront Ă©galement de soulager les communautĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires.