Mali : la persistance de l’insÃ©curitÃ© a marquÃ© 2017

L’annĂ©e 2017 finissant a Ă©tĂ© surtout marquĂ©e au Mali par la persistance de l’insĂ©curitĂ©, et a Ă©tĂ© Ă l’origine de la fermeture de centaines d’Ă©cole dans le nord et centre du pays et du report des Ă©lections rĂ©gionales.Tout a commencĂ© le 18 janvier 2017  avec l’attentat kamikaze Ă la voiture piĂ©gĂ©e qui a frappĂ© un camp Ă Gao dans le nord du Mali ciblant les patrouilles mixtes de sĂ©curisations des rĂ©gions du nord.

SituĂ© Ă quelques centaines de mĂštres de l’aĂ©roport de Gao, le camp  regroupe 600 hommes. Militaires, combattants issus de l’ex-rĂ©bellion ou de groupes armĂ©s pro-gouvernementaux y cohabitent, et s’apprĂȘtaient Ă mener des patrouilles conjointes, en vertu de l’accord de paix signĂ© Ă Alger en 2015.

Ce jour-lĂ , un vĂ©hicule bourrĂ© d’explosifs s’est introduit dans le camp pour s’exploser Ă l’heure mĂȘme du rassemblement  des soldats.

Cette attaque constitue le cas le plus emblĂ©matique des attaques terroristes au Mali en 2017 et qui n’auront Ă©pargnĂ© ni les casques bleus de l’ONU, ni les soldats maliens, ni les civils.

Pour Ă©radiquer la violence, l’insĂ©curitĂ© et surtout le terrorisme au Mali, la force du G5 Sahel a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e  dans les  5 autres pays de la sous-rĂ©gion. (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).

A terme, elle devra compter 5000 hommes. Sa mission est de sécuriser principalement les zones frontaliÚres entre les pays sahéliens. Cette force dont le quartier général a été installé Sévaré dans le centre du Mali en septembre a fait une premiÚre opération militaire en octobre.

Cependant, la force conjointe n’a pas encore eu sa pleine capacitĂ© Ă cause du manque de financement nĂ©cessaire Ă son fonctionnement. Le budget de la force conjointe est estimĂ© Ă 430 millions d’euros. Mais les contributions obtenues ou annoncĂ©es s’Ă©lĂšvent Ă ce jour Ă environs 260 millions d’euros.

Les 5 pays du G5 ont contribuĂ©  pour 50 millions d’euros (10 millions par pays), l’union europĂ©enne a dĂ©bloquĂ© 50 millions d’euros, la France a dĂ©caissĂ© 8 millions d’euros, les Etats-Unis ont promis 60 millions de dollars et rĂ©cemment l’Arabie Saoudite a annoncĂ© un soutien Ă la force de 100 millions d’euros.

La confĂ©rence d’entente nationale est l’initiative civile majeure de l’annĂ©e pour relever les nombreux sĂ©curitaires.

Tenue fin mars 2017, elle a eu comme principale recommandation le dialogue avec les djiahadistes maliens.

 Il s’agit en l’occurrence de Iyag Ag Ghaly et de Aamdou Kouffa dont les mouvements armĂ©s revendiquent rĂ©guliĂšrement des attaques dans le nord et le centre. Mais pour le moment le gouvernement n’a pas mis en Ɠuvre cette recommandation et reste sur sa position : ‘’pas des dialogue avec des djihadistes. »