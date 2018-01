Mali : la situation sÃ©curitaire et processus de paix au menu des journaux

Le forum international sur la gouvernance, la dĂ©mocratie et les affaires, tenu mardi Ă Ouagadougou, avec le prĂ©sident Ibrahim Boubacar Keita comme invitĂ© d’honneur, est Ă la une de la presse malienne qui Ă©voque aussi la situation sĂ©curitaire au Mali.Tout d’abord le quotidien public l’Essor relève que « le prĂ©sident Ibrahim Boubacar Keita est l’invitĂ© d’honneur, Ă Ouagadougou au Burkina, du forum international sur la gouvernance, la dĂ©mocratie et les affaires » tenu hier mardi, ajoutant que le prĂ©sident IBK a profitĂ© de cette rencontre pour assurer que la situation dans notre pays est en train de se redresser ».

Cette mĂŞme situation attire l’attention du quotidien public l’Essor qui rend compte Ă ce propos de la rĂ©union du comitĂ© de suivi de l’accord bouclĂ©e hier mardi.

« L’engagement reste intact pour la concrĂ©tisation de la paix » Ă©crit le journal qui prĂ©cise que la rĂ©union a arrĂŞtĂ© un chronogramme du 20 janvier au 15 mars et dans lequel sont consignĂ©es des actions prioritaires Ă mener, dont la mise en place de patrouilles mixtes. Et l’Essor de rapporter l’apprĂ©ciation du prĂ©sident du comitĂ© de suivi de l’accord, Ahmed Boutache, qui dĂ©clare que « les parties se sont engagĂ©es Ă aller encore plus loin dans la concrĂ©tisation des objectifs inscrits dans le chronogramme retenu. »

Le quotidien l’IndĂ©pendant fait sa une sur le bilan des opĂ©rations de l’armĂ©e malienne ces deux dernières annĂ©es.

« OpĂ©rations des forces armĂ©es maliennes de 2016 Ă 2017 au centre et au nord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : plus d’une dizaine d’opĂ©rations d’envergure, un millier de patrouilles et 600 escortes. »

Pour complĂ©ter ces chiffres que le journal donne Ă l’occasion du 20 janvier, fĂŞte de l’armĂ©e malienne, le journal Ă©crit : « l’armĂ©e de l’air a effectuĂ© plus de 600 missions comptabilisant 2100 heures de vol dans le cadre de la surveillance, du transport et de l’Ă©vacuation intra-théâtre. Quelques 4200 personnes et des dizaines de tonnes de matĂ©riels ont pu ĂŞtre transportĂ©es. »

Toujours dans le chapitre sĂ©curitaire, Le RĂ©publicain nous apprend : « Tombouctou : journĂ©e ville morte pour protester contre l’indiffĂ©rence des autoritĂ©s face Ă la recrudescence de l’insĂ©curitĂ©. »

L’Indicateur du renouveau s’intĂ©resse Ă la loi d’entente nationale que le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ©e dans son discours du nouvel an.

« Loi d’entente nationale : L’AlgĂ©rie en première ligne pour redorer son blason, » titre le journal rappelant que cette loi non encore prise est l’objet de la visite du premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga le week-end dernier Ă Alger.

« Ayant Ă©chouĂ© Ă maints niveaux dans le processus de paix, l’AlgĂ©rie offre encore ses services au Mali pour mettre en Ĺ“uvre la Loi d’entente nationale. Pour mettre en pratique la Loi d’entente nationale, Ibrahim Boubacar KĂ©ita a laissĂ© entendre qu’elle sera conforme Ă celle d’autres pays confrontĂ©s aux mĂŞmes phĂ©nomènes. Et plus qu’un indice, IBK fait surtout rĂ©fĂ©rence Ă un pays voisin et en première ligne dans le processus de paix, » conclut l’Indicateur du renouveau.