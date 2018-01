Mali : le G5 Sahel va mettre en place un fonds fiduciaire

La crĂ©ation d’un fonds fiduciaire est l’une des principales dĂ©cisions issues de la rĂ©union ministĂ©rielle conjointe du G5 Sahel qui a pris fin lundi soir Ă Bamako, a constatĂ© APA.Le ministre malien des Affaires Ă©trangères et prĂ©sident de la confĂ©rence des ministres du G5 Sahel, TiĂ©man Hubert Coulibaly,  a fait l’annonce de la crĂ©ation de ce fonds Ă la fin des travaux dans la soirĂ©e.

« Nous avons pris des dĂ©cisions importantes lors de cette session notamment celle qui consiste Ă crĂ©er un fonds fiduciaire pour recevoir les ressource nĂ©cessaires Ă l’opĂ©rationnalisation rapide de la force conjointe du G5 Sahel », a dĂ©clarĂ© Ă la presse le ministre malien.

« Nous avons dĂ©cidĂ© que la gouvernance de ce fonds et son fonctionnement vont s’articuler autour d’un comitĂ© de soutien et un comitĂ© de contrĂ´le que nous avons souhaitĂ© ouvrir aux partenaires  bilatĂ©raux et multilatĂ©raux qui ont dĂ©cidĂ© d’accompagner l’opĂ©rationnalisation de la force », a-t-il prĂ©cisĂ©.

Le règlement intérieur de la force conjointe du G5 Sahel a également été adoptée sans difficulté lors de cette rencontre, a dit M. Coulibaly sans donner plus de détails.

La réunion a aussi indiqué que la force conjointe du G5 Sahel qui devrait compter à terme 5000 hommes devrait atteindre « sa pleine capacité en mars ».

« Il y a des annonces de contributions jusqu’Ă hauteur de 294 millions de dollars pour que les opĂ©rations puissent ĂŞtre menĂ©es » a encore dit le ministre malien.

Le budget de la force lui est estimĂ©es Ă 423 millions d’euros, indique-t-on.

La force G5 Sahel, une initiative des 5 pays sahéliens, à savoir le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, est dédiée à la lutte contre le terrorisme dans la région.