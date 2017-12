Mali : Liste complÃ¨te des membres du nouveau gouvernement

La Liste complète des membres du nouveau gouvernement de Soumeylou Boubèye MaĂŻga publiĂ© dans la nuit de samedi Ă dimanche s’Ă©tablit comme suit :

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Monsieur Tiéna COULIBALY

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale : Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY

Ministre des Mines et du Pétrole : Professeur Tiémoko SANGARÉ

Ministre de l’Economie et des Finances : Docteur Boubou CISSÉ

Ministre de l’Administration Territoriale et de la DĂ©centralisation : Monsieur Mohamed AG ERLAF

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Hamidou Younoussa MaĂŻga

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile : Général de Brigade Salif TRAORÉ

Ministre des Collectivités Territoriales : Monsieur Alassane Ag Hamed Moussa

Ministre de la SolidaritĂ© et de l’Action Humanitaire : Monsieur Hamadou KONATÉ

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du DĂ©veloppement Durable : Madame KEITA AĂŻda M’BO

Ministre de la SantĂ© et de l’Hygiène Publique : Professeur Samba Ousmane SOW

Ministre des Droits de l’Homme : MaĂ®tre Kadidia Sangare Coulibaly

Ministre des Infrastructures et de l’Equipement : Mme TRAORÉ Seynabou DIOP

Ministre de l’Education Nationale : Monsieur HousseĂŻni Amion GUINDO

Ministre de l’Enseignement SupĂ©rieur et de la Recherche Scientifique : Professeur AssĂ©tou Founè SAMAKÉ MIGAN

Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur PrivĂ© : MaĂ®tre Baber GANO

Ministre de l’Agriculture : Docteur Nango DEMBÉLÉ

Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne : Monsieur Amadou KOITA



Ministre des Maliens de l’ExtĂ©rieur et de l’IntĂ©gration Africaine : Docteur Abdramane SYLLAMinistre de l’Energie et de l’Eau : Monsieur Malick ALHOUSSEINIMinistre du Commerce et de la concurrence, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Abdel Karim KONATÉMinistre de la RĂ©conciliation Nationale et de la cohĂ©sion sociale : Monsieur Mohamed EL MOCTARMinistre du Travail et de la Fonction Publique, ChargĂ© des Relations avec les Institutions : Madame DIARRA Raky TALLAMinistre de la Culture : Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLOMinistre de l’Economie NumĂ©rique et de la Communication : Monsieur Arouna Modibo TOURÉMinistre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Monsieur Maouloud BEN KATTRAMinistre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Madame TRAORÉ Oumou TOURÉMinistre de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la Population : Monsieur Adama TiĂ©moko DIARRAMinistre du DĂ©veloppement Industriel : Monsieur Mohamed Aly AG IBRAHIMMinistre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Nina WALET INTALOUMinistre des Affaires religieuses et du Culte : Monsieur Thierno Amadou Oumar Hass DIALLOMinistre du DĂ©veloppement Local : Monsieur Soumana Mory CoulibalyMinistre des Transports et du DĂ©senclavement : Monsieur Moulaye Ahmed BoubacarMinistre des Sports : MaĂ®tre Jean Claude SidibĂ©Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme : Monsieur Cheick Sidiya Sissoko dit KalifaMinistre de la l’Elevage et de la PĂŞche : Madame Kane Rokia Maguiraga