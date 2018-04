Mali: nÃ©cessitÃ© d’amÃ©liorer encore la sÃ©curitÃ© des Casques bleus

La sĂ©curitĂ© des Casques bleus dĂ©ployĂ©s au Mali doit encore ĂŞtre amĂ©liorĂ©e après l’attaque les ayant visĂ©s le week-end dernier Ă Tombouctou, la plus importante depuis leur dĂ©ploiement en 2013, a estimĂ© mercredi le Conseil de sĂ©curitĂ©.

« Les membres du Conseil de sĂ©curitĂ© ont soulignĂ© l’importance de continuer Ă prendre des mesures sur le terrain afin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© du personnel de la Minusma », a indiquĂ© l’ONU Ă l’issue de consultations du Conseil tenues Ă huis clos.

Selon une source diplomatique, les responsables de l’ONU ayant prĂ©sentĂ© au Conseil de sĂ©curitĂ© une première Ă©valuation de l’attaque encore non revendiquĂ©e et ses consĂ©quences, ont soulignĂ© qu’elle « interpellait par sa brutalitĂ© et sa sophistication ».

Les autoritĂ©s françaises ont annoncĂ© dimanche qu’une « quinzaine » d’assaillants avaient Ă©tĂ© tuĂ©s lors de cette attaque qui visait Ă « prendre le contrĂ´le » du « Super Camp » de l’ONU et de la force française Barkhane samedi Ă Tombouctou, dans le nord du Mali.

Un Casque bleu a Ă©tĂ© tuĂ© et sept militaires français blessĂ©s lors de l’attaque qui a durĂ© environ quatre heures. Certains des assaillants Ă©taient « dĂ©guisĂ©s en Casques bleus » et ont utilisĂ© « des vĂ©hicules maquillĂ©s aux codes de l’ONU ou des forces armĂ©es maliennes », selon l’Ă©tat-major français.

Devant le Conseil de sĂ©curitĂ©, les responsables de l’ONU ont aussi soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© pour la Minusma de recourir Ă des systèmes d’alerte et d’avoir des hĂ©licoptères, selon la mĂŞme source diplomatique. Les membres du Conseil se sont montrĂ©s unanimes pour condamner l’attaque et affirmer la nĂ©cessitĂ© de continuer Ă avoir une « rĂ©action robuste » lorsque les Casques bleus sont pris pour cibles, a assurĂ© la mĂŞme source sous couvert d’anonymat.

Les membres du Conseil de sĂ©curitĂ© ont aussi estimĂ© urgent d’obtenir des progrès sur l’application de l’accord de paix, au besoin en prenant des sanctions contre les Maliens qui empĂŞchent sa concrĂ©tisation, a enfin indiquĂ© ce diplomate.