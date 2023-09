Mali, Niger, Burkina Faso : les vols d’Air-France toujours suspendus

Air France suspend une semaine de plus, jusqu’au 24 septembre inclus, ses dessertes du Mali (Bamako) et du Burkina Faso (Ouagadougou).

Conséquence des récents coups d’État, la desserte de plusieurs pays est suspendue. Suspendus depuis le 7 août dernier en raison du coup d’Etat au Niger, les vols d’Air France ne reprendront pas avant le 24 septembre. La compagnie française a renouvelé l’arrêt de ses quatre vols par semaine proposés vers Niamey. Une suspension qui touche aussi la desserte du Mali et du Burkina Faso, également effective depuis le début du mois d’août dernier.

« Air France est amenée à adapter son programme de vol vers Niamey (Niger), Bamako (Mali) et Ouagadougou (Burkina Faso)”, indique un porte-parole de la compagnie. Dans ce cadre, la suspension des vols de et vers Bamako de même que Ouagadougou est prolongée jusqu’au 24 septembre inclus. Quant à la desserte de Niamey, elle demeure suspendue “jusqu’à nouvel ordre”.

Selon Le Point, l’espace aérien du Niger, un temps fermé, a été rouvert mais les avions portant pavillon tricolore n’y atterrissent pas. Conséquence pratique, les vols directs vers l’Afrique du Sud qui étaient allongés de deux heures avec le contournement, ne prennent plus que 40 minutes de retard. Ces restrictions d’activité sont formalisées par le ministère des Affaires étrangères et par l’Europe qui a placé en zone rouge le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les opérations aéroportuaires au sol n’y offrent pas de sécurité suffisante au transport commercial de passagers. En revanche, pas de perturbation au Gabon où l’aéroport de Libreville est normalement desservi par un quotidien (sauf jeudi).

Quant à la suite, Air France explique suivre “en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils en lien avec les autorités françaises et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue. »