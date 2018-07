Mali : ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle

La campagne pour le premier tour de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018 s’est officiellement ouverte ce samedi et durera 21 jours.C’est l’occasion pour les 24 candidats, dont une femme de convaincre les plus de 8 millions d’électeurs à travers le pays.

Pour ce premier jour, aucune manifestation majeure n’est prévue. Mais dès dimanche après-midi, le président sortant Ibrahim Boubacar Keita, candidat à sa propre succession et le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé vont lancer près qu’à la même heure leur campagne.

Ce sera respectivement dans le stade du 26 mars, d’une capacité de 50 000 places assises et à la place de l’indépendance. Déjà des affiches politiques sont de plus en plus visibles sur les artères de Bamako, la capitale malienne.