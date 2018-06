Mali : polémique après un titre de titre de JA sur Soumaïla Cissé

Un titre de l’hebdomadaire Jeune Afrique sur Soumaïla Cissé et intitulé « Mali-Elections présidentielle 2018-Soumaïla Cissé : +Moi ou le chaos+» crée la polémique au Mali.Il n’en fallait pas plus pour qu’une vague de critiques, surtout des internautes s’abatte sur Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition et candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018.

Réagissant à ce tollé, l’Union pour la République et la Démocratie (URD), le parti de Soumaïla Cissé a indiqué lundi que ses propos ont été mal rapportés ou altérés.

« Jeune Afrique a titré sur +moi ou le chaos+ », en attribuant cette phrase au candidat. Chacun pourra constater que Soumaïla Cissé n’a jamais prononcé une telle phrase dans l’interview ni laissé entendre une telle affirmation », se justifie l’URD dans son communiqué.

APA a jeté un coup d’œil sur le premier paraphe de l’article pour en savoir plus. Voilà ce qui est écrit : « Sûr de sa force et de la soif de changement de ses compatriotes, il (Soumaïla Cissé) espère incarner l’alternance pour éviter au Mali « de sombrer dans le chaos ».