Mali : politique et force du G5 sahel à la une des journaux maliens

Les quotidiens maliens de ce mardi traitent principalement de politique et des suites de la rĂ©union ministĂ©rielle des pays sahĂ©liens lundi Ă Bamako.La clĂŽture de cette rencontre, jugĂ©e capitale, est intervenue tard hier soir, empĂȘchant plusieurs journaux de se faire l’Ă©cho des conclusions et dĂ©cisions prises.

Seul Ă ne pas passer Ă cĂŽtĂ©, le quotidien public l’Essor titre : ‘’G5 sahel vers la pleine opĂ©rationnalisation ». Le journal rĂ©vĂšle que ‘’les documents relatifs Ă la crĂ©ation d’un mĂ©canisme de mobilisation, de coordination et de gestion des contributions ont Ă©tĂ© adoptĂ©s. » Il s’agit notamment du fonds fiduciaire destinĂ© Ă recevoir et gĂ©rer les fonds promis par les bailleurs et les partenaires.

Le quotidien privĂ© nouvel Horizon titrant sur l’anniversaire de l’intervention française, arbore cette manchette : ‘’9 Janvier 2013-9Janvier 2018 : il y a 5 ans Konna tombait sous contrĂŽle des djihadistes ». Il faut rappeler que c’est la prise du contrĂŽle de cette localitĂ© de la rĂ©gion de Mopti dans le centre du Mali qui a provoquĂ© l’intervention militaire Ă©trangĂšre dirigĂ©e par la France pour reconquĂ©rir le nord du Mali alors occupĂ© depuis 9 mois par des djihadistes.

En politique, le quotidien Info-Matin fait cette rĂ©vĂ©lation : ‘’AssemblĂ©e nationale : NiamĂ© Keita claque la porte du RPM. » Confirmant l’info, l’Indicateur du renouveau affiche : ‘’Rassemblement pour le Mali : Le gĂ©nĂ©ral NiamĂ© KĂ©ita dĂ©missionne. » Le RPM, Rassemblement Pour le Mali est le parti au pouvoir d’oĂč ce titre de l’IndĂ©pendant : ‘’SaignĂ©e au sein du parti prĂ©sidentiel : le dĂ©putĂ© NiamĂ© Keita dĂ©missionne du RPM. » Figure bien connue de la politique malienne, NiamĂ© Keita est ancien directeur gĂ©nĂ©ral de la police.

En dehors de la dĂ©mission de Keita, les quotidiens en donnent les possibles raisons. ‘’MĂȘme si l’ancien directeur de la police devenu dĂ©putĂ© en 2013 ne s’est pas encore exprimĂ© sur les raisons de cette dĂ©mission fracassante, nos sources soutiennent qu’il ne soufflait plus dans la mĂȘme trompette que son colistier Moussa Badiaga et certains responsables du bureau politique du RPM. »

Le dĂ©putĂ© dĂ©missionnaire a dĂ©clarĂ© Ă l’Indicateur du renouveau : ‘’J’ai dĂ©missionnĂ© pour des raisons personnelles. » Et le confrĂšre d’ajouter qu’Ă la question de savoir Ă quel parti qu’il va adhĂ©rer, NiamĂ© Keita a bottĂ© en touche en dĂ©clarant : ‘’ce n’est pas l’ordre du jour pour le moment. »