Mali : politique et sécurité en couverture des quotidiens

Les quotidiens maliens de ce lundi s’intĂ©ressent principalement aux questions politiques, notamment avec l’entrĂ©e en matiĂšre du nouveau gouvernement. La sĂ©curitĂ© aussi n’est pas en reste.‘’Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, » titre en manchette le quotidien public l’Essor.

Le confrĂšre explique que le prĂ©sident de la RĂ©publique Ibrahim Boubacar Keita ‘’a dĂ©clinĂ© les actions prioritaires dans la feuille de route. »

Et l’Essor d’Ă©numĂ©rer : ‘’l’endiguement de l’insĂ©curitĂ© grandissante dans le centre du pays, la satisfaction de la demande sociale par l’accĂ©lĂ©ration de la mise en Ɠuvre du programme prĂ©sidentiel d’urgences sociales et l’organisation d’Ă©lections transparentes, crĂ©dibles et apaisĂ©es qui doivent se dĂ©rouler cette annĂ©e. »

Parlant du Premier ministre Soumeylou BoubĂšye Maiga le tout nouveau quotidien le Pays Ă©crit : ‘’ la mĂ©thode SBM », c’est-Ă -dire les initiales du chef de gouvernement.

L’Ă©ditorialiste du journal explique : ‘’Une innovation dans la mĂ©thode ordinaire employĂ©e par les prĂ©cĂ©dents premiers ministres. La dĂ©marche semble traduire la bonne foi de l’actuel PM et son souci d’endiguer les problĂšmes rĂ©currents auxquels le rĂ©gime fait face impuissamment il y a plus de quatre ans. Ces actions s’inscrivent dans la mise en Ɠuvre du plan d’actions dĂ©nommĂ© programme prĂ©sidentiel d’urgence sociale qui a pris naissance sous Abdoulaye Idrissa MaĂŻga et a malheureusement Ă©chouĂ© sur presque tous les plans. »

L’Indicateur du renouveau s’intĂ©resse Ă la mise en Ɠuvre de l’accord et affiche : ‘’Processus de paix : L’appel d’IBK inaudible chez les signataires. »

Pour ce journal, ‘’ La volontĂ© du locataire de Koulouba de rĂ©tablir la confiance entre les signataires de l’accord n’a pas eu d’Ă©cho favorable.

‘’L’appel lancĂ© en faveur de l’accĂ©lĂ©ration du processus de paix a du mal Ă ĂȘtre suivi par les parties. AprĂšs son premier cri de cƓur et sa main tendue afin que les groupes dĂ©posent les armes avec Ă la clĂ© une loi d’Entente nationale, IBK instruit Ă nouveau au gouvernement de crĂ©er les conditions pour maintenir un climat de confiance » note le journal.

Au chapitre sĂ©curitaire, l’indĂ©pendant  parle de  la ‘’ situation sĂ©curitaire trĂšs macabre en 2017, selon le Parena, plus de 700 morts dont 245 militaires maliens. »  Le Parena est un parti d’opposition.