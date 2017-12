L’ancien prĂ©sident malien Amadou Toumani TourĂ© (ATT, 2002-2012)), est arrivĂ© ce dimanche Ă Bamako, de retour d’un exil de prĂšs de 6 ans au SĂ©nĂ©gal, Ă la suite d’un coup d’Etat en 2012.L’avion prĂ©sidentiel transportant ATT s’est immobilisĂ© sur le tarmac de l’aĂ©roport de Bamako Ă 11 heures 46 minutes locales Gmt. Mais il n’a pu sortir de l’avion que plus d’une heure aprĂšs Ă cause de la foule et de la mauvaise organisation de l’accueil.

VĂȘtu d’un boubou blanc, le sourire aux lĂšvres il est accompagnĂ© de sa famille : sa femme et ses enfants.

Pour des raisons de sĂ©curitĂ© ATT n’a pas pu saluer les centaines de personnes qui se sont dĂ©placĂ©es pour l’accueillir

Il s’est immĂ©diatement engouffrĂ© dans  un vĂ©hicule en  direction du centre-ville.

Selon le programme initial rendu public, il se rendra directement Ă la rĂ©sidence privĂ©e d’IBK dans le quartier de SĂ©bĂ©nicoro pour un dĂ©jeuner. Â

Selon Nouhoum Togo, un de ses insĂ©parables fidĂšles a ajoutĂ© que ATT sera conduit dans une villa, au quartier trĂšs huppĂ© de l’ACI 2000 en plein cƓur de Bamako oĂč il va loger.

Selon ses proches, dĂšs les premiers jours de son retour d’exil, Amadou Toumani TourĂ© se recueillera sur la tombe de sa mĂšre Ă Mopti dans le centre du Mali. Gogo Molobaly TourĂ© est dĂ©cĂ©dĂ©e, en fĂ©vrier 2015 Ă l’Ăąge de 95, alors que son fils Amadou Toumani TourĂ© Ă©tait en exil au SĂ©nĂ©gal.

ATT se recueillera également sur la tombe du général Kafougouna Koné, décédé le 10 mars 2017 à Bamako.

Cet officier supĂ©rieur de l’armĂ©e malienne Ă©tait l’un des hommes forts du rĂ©gime de Amadou Toumani TourĂ©.