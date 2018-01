Mali : Un sit-in de femmes dispersé vendredi par la police

Un sit-in des femmes du collectif des Amazones du Mali a Ă©tĂ© violemment dispersĂ© vendredi matin par la police devant l’AssemblĂ©e nationale, a constatĂ© APA.Ces femmes entendaient exprimer leur colĂšre face Ă la recrudescence de violences faites aux femmes dans le pays.

Pour l’occasion les dizaines de femmes Ă©taient habillĂ©s de tee-shirts noirs sur lesquelles on pouvait lire ‘’non aux violences faites aux femmes, » notamment.

ChassĂ©es de l’hĂ©micycle, ces femmes ont mis le cap sur la Maison de la presse oĂč elles ont trouvĂ© Ă©galement des forces de sĂ©curitĂ©s en Ă©quipement anti-Ă©meute.

« Nous Ă©tions allĂ©es Ă l’AssemblĂ©e pour exiger le vote rapide du projet de loi portant rĂ©pression des violences faites aux femmes. Nous les femmes, chaque fois nous sommes battues par nos maris. Il faut que cela cesse. Et que dire de la police qui nous empĂȘche de marcher aujourd’hui. Ils nous ont gazĂ©es et on mĂȘme battu certaines d’entre nous. On se croit dans une dictature.., » a dĂ©clarĂ© DiakitĂ© Kadidia Fofana, la prĂ©sidente du collectif des Amazones du Mali.

Les violences faites aux femmes sont récurrentes au Mali. Le dernier épisode en date du phénomÚne remonte à fin décembre quand Fanta Sékou Fofana, standardiste à la présidence de la République, a été battue à mort par son mari.