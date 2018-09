Managem Maroc augmente sa participation dans le projet aurifère Tri-K en Guinée

Le groupe Managem Maroc a annonce avoir augmenté sa participation dans le projet aurifère Tri-K en Guinée et ce dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du groupe 2020.Managem a finalisé la deuxième phase de l’accord de partenariat avec Avocet Mining PLC, société d’exploitation et d’exploration aurifère, selon un communiqué du groupe publié ce vendredi.

Ce partenariat a pour objet d’acquérir une participation majoritaire dans le projet aurifère Tri-K en Guinée, situé à 90 km au nord-est de Kankan en Guinée, dans une zone d’exploration d’une superficie de 490 km².

Cet accord, signé le 7 octobre 2016, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de sa stratégie Managem 2020, dont l’un des principaux axes vise à renforcer l’activité Or en Afrique.

A l’issue de cette deuxième phase de l’accord, Managem a augmenté sa participation de 40% à 70% dans la holding des Sociétés Minières de Mandiana (SMM), titulaire du permis d’exploitation de Tri-K.

Managem procédera, après validation des instances de gouvernance, au lancement du programme de financement et de construction du projet pour un investissement initial de 176 millions de dollars.

D’après le communiqué, une étude de faisabilité du projet, indépendante, a été menée et finalisée en juillet 2018. Elle a démontré que les gisements de minerai Tri-K peuvent être exploités de manière efficace en utilisant la méthode à ciel ouvert et traités par la technologie classique gravitaire/CIL à une capacité annuelle de 2,3 millions de tonnes par an.

Elle a également démontré que la durée de vie de la mine est de 9 ans. La production aurifère annuelle est de 120.000 onces d’or avec une teneur de 1,85g/t d’or. Pour leur part, les ressources minérales totales sont de 2,3 millions d’onces. Les réserves totales, quant à elles, sont de 1,15 millions d’onces.

« Cette réalisation représente un jalon important dans le respect de nos engagements vis-à-vis des autorités guinéennes et de notre partenaire Avocet Mining. Les résultats de l’étude de faisabilité répondent à nos attentes initiales et laissent entrevoir le développement d’une exploitation aurifère à grande échelle dans la préfecture de Mandiana», déclare Imad Toumi, Président Directeur Général de Managem.