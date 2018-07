Management des entreprises: Lancement à Abidjan d’un programme de formation en MBA pour renforcer les compétences africaines

Un programme international de formation en Master dénommé « Euro African Master In Business administration ( MBA)», le premier du genre dans la sous-région, a été lancé mardi à Abidjan par « Kedge Business Scholl», l’une des plus grandes écoles françaises de formation en Management, au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire d’État ivoirien chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré.Ce diplôme qui s’adresse notamment, aux managers, dirigeants et travailleurs d’entreprises africaines, a essentiellement pour objectif de renforcer les compétences des ressources humaines africaines conformément aux mutations actuelles.

« Ce projet, à mon sens, est pertinent car il est important pour nos pays d’avoir des outils de formation sur le continent. L’objectif, c’est d’avoir de bonnes ressources humaines et mettre en place un tel dispositif, est à saluer», a affirmé M. Touré dans une allocution lors de cette rencontre de présentation de ce nouveau programme de formation assurant que le gouvernement ivoirien « adhère à ce projet ».

A la suite du secrétaire d’État ivoirien, Dr Pape Madiké Diop et M. Jean Luc Fall, ont, au nom de l’institution universitaire qui promeut ce programme de formation, présenté respectivement, le diplôme « Euro African MBA» soulignant son intérêt pour les dirigeants et managers africains.

« C’est un programme de formation inédit que nous avons voulu lancer à partir d’Abidjan car nous voulons faire de la Côte d’Ivoire, le fer de lance de notre communauté éducative », a expliqué Dr Diop ajoutant que « ce diplôme est unique car c’est un MBA digitalisé qui sera déployé sur le continent à partir d’Abidjan.

« C’est en Afrique que ce fera le basculement du monde et nous devons gagner cette bataille. A partir de la rentrée prochaine, nous serons installés physiquement en Côte d’Ivoire parce que nous voulons mener avec vous la bataille de l’émergence » a-t-il poursuivi plaidant le soutien du gouvernement ivoirien à ce programme de formation.

« Nous voulons faire émerger de nouvelles pratiques professionnelles avec ce programme. Nous voulons faire en sorte qu’Abidjan soit le hub de ce que nous comptons développer sur le continent », a fait savoir, à son tour, M. Jean Luc Fall.

Ce programme de formation qui est à sa première édition sur le continent, s’adresse en priorité, aux managers, cadres et dirigeants d’entreprises qui veulent s’engager dans un programme de développement de compétences.