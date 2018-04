Manchester City: d’Ederson Ã  AgÃ¼ero, les hommes du titre

PortĂ© par le jeu collectif sĂ©duisant prĂ´nĂ© par Pep Guardiola, Manchester City s’est appuyĂ© sur ses recrues dĂ©fensives Ederson et Walker pour lancer ses sublimes joueurs offensifs De Bruyne, Sterling et AgĂĽero. Tour d’horizon des « Citizens » les plus utilisĂ©s cette saison.

. Kevin De Bruyne: incroyablement bon

Il est tout simplement brillant. Joueur le plus utilisĂ© par Guardiola, le Belge se dirige vers le titre de meilleur joueur de la saison. ImpliquĂ© dans les tâches dĂ©fensives, sa vision a fait des merveilles en attaque, oĂą il est le meilleur passeur de la Premier League. Devenu indiscutable sous la direction de Guardiola, le milieu international de 26 ans a prolongĂ© jusqu’en 2023. Avec 7 buts et 15 passes dĂ©cisives, le blond meneur de jeu a rĂ©coltĂ© les louanges. « Il a tout, tous les matches, », a ainsi apprĂ©ciĂ© son entraĂ®neur, avant de lister les points forts du milieu offensif. « Son nombre de passes dĂ©cisives, son nombre de passes, de tirs, de buts, comment il se bat, ses courses… Il n’y a pas de mot pour dĂ©crire la performance de Kevin cette saison. »

. Raheem Sterling: enfin Ă hauteur du potentiel

Sa place en dĂ©but de saison Ă©tait loin d’ĂŞtre assurĂ©e. Mais l’Anglais de 23 ans a su prouver sa valeur Ă son entraĂ®neur et relĂ©guer la recrue Bernardo Silva sur le banc. Mieux que ça, le petit ailier rapide mais limitĂ© s’est muĂ© en attaquant au toucher de balle exquis. Il a d’abord Ă©coutĂ© Guardiola qui lui a rĂ©appris Ă dribbler « sans utiliser l’extĂ©rieur du pied » mais il a aussi travaillĂ© la finition, secteur dans lequel sa frappe enroulĂ©e fait des merveilles, surtout en fin de match, dans les moments chauds (il a confiĂ© ĂŞtre Ă son meilleur quand il est « sous pression »). RĂ©sultat, le natif de Kingston en JamaĂŻque a marquĂ© 17 buts cette saison en championnat, 22 toutes compĂ©titions confondues.

. Sergio Agüero: savoir se réinventer

Quasi paria la saison passĂ©e, le « Kun » a su Ă©voluer pour satisfaire Guardiola, au point de marquer 39 buts cette saison et d’approcher la barre des 200 buts sous le maillot des « Sky Blues » (199 actuellement). De simple mais excellent finisseur, l’Argentin est devenu, Ă 29 ans, l’attaquant complet en qui le Catalan a une confiance aveugle. « C’est le meilleur Sergio que j’aie jamais vu », avait expliquĂ© Guardiola dĂ©but mars. « Il ne fait pas que marquer des buts, il ne perd jamais le ballon. Il crĂ©e le mouvement avec ses appels de balle, il est le premier Ă presser haut pour aider les autres. » Sans faire de vagues, AgĂĽero a reconquis le technicien espagnol, relĂ©guant sa recrue Gabriel Jesus sur le banc. « C’est une lĂ©gende », affirme Guardiola.

. Kyle Walker: solidité, efficacité, assurance

Peu satisfait de ses latĂ©raux la saison passĂ©e, Guardiola a fait le mĂ©nage et dĂ©pensĂ© beaucoup: 57 millions pour Walker, en provenance de Tottenham, mais aussi 58 pour Benjamin Mendy (Monaco) et 30 pour Danilo (Real Madrid). Indiscutable, l’Anglais a apportĂ© la soliditĂ© et le souffle dont manquait le flanc droit mancunien. S’il s’est construit une rĂ©putation de latĂ©ral offensif, l’international s’est montrĂ© tellement intraitable qu’il s’est rĂ©cemment invitĂ© dans la dĂ©fense centrale des « Trois Lions ». « C’est une bonne dĂ©cision de Gareth Southgate », a validĂ© Guardiola. « Il est rapide, intelligent, a une bonne passe, courte ou longue, peut jouer en avançant et en reculant. » Le Catalan avait Ă©voquĂ© l’idĂ©e en dĂ©but de saison mais n’a jamais franchi le pas, Walker s’Ă©tant montrĂ© indispensable Ă droite.

. Ederson: Keep cool and play football

La saison passĂ©e, gardien, c’Ă©tait le maillon faible. Les incroyables boulettes de Claudio Bravo avaient coĂ»tĂ© de nombreux points et le Chilien avait Ă©tĂ© moquĂ© dans toute l’Angleterre. Puis Ederson est arrivĂ© cet Ă©tĂ© en provenance du Benfica pour 40 millions d’euros… Dur au mal, sĂ»r au pied sous la pression, le BrĂ©silien a transformĂ© la dĂ©fense mancunienne et permis aux « Citizens » de jouer haut, comme le dĂ©sire Guardiola. Premier relanceur, sa distribution est proche de la perfection. « L’aisance qu’il a dans le jeu au pied est vraiment impressionnante », a ainsi estimĂ© l’entraĂ®neur des gardiens de la Seleçao, Claudio Taffarel. « Quand on regarde un match de City, on voit qu’il touche autant de ballons que Fernandinho, qui joue au milieu », a jugĂ© le lĂ©gendaire portier. « La facilitĂ©, la tranquillitĂ© et la prĂ©cision de ses passes sont impressionnantes. (…) Actuellement, il n’y a personne comme Ederson. »