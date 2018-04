Manifestation Ã  Barcelone contre la dÃ©tention d’indÃ©pendantistes depuis 6 mois

Six mois après les premières incarcĂ©rations de figures de l’indĂ©pendantisme catalan, une manifestation est convoquĂ©e dimanche Ă Barcelone pour protester contre l’emprisonnement de neuf sĂ©cessionnistes accusĂ©s de « rĂ©bellion » et rĂ©clamer l’ouverture d’un dialogue politique.

L’appel Ă manifester Ă partir de 12H30 (locales, 10H30 GMT) a Ă©tĂ© lancĂ© par une plateforme crĂ©Ă©e en mars dans la rĂ©gion du nord-est de l’Espagne, pour « dĂ©fendre les institutions catalanes » et « les droits et libertĂ©s fondamentales » des citoyens.

Le fait que deux grands syndicats, Commissions ouvrières et UGT, en fassent partie, aux cĂ´tĂ©s des associations sĂ©paratistes ANC et Omnium, a provoquĂ© remous et protestations parmi ceux de leurs membres qui n’ont jamais voulu de l’indĂ©pendance.

« Il y a eu des tensions (parmi les syndiquĂ©s) comme dans l’ensemble de la sociĂ©tĂ© catalane », a admis samedi le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UGT en Catalogne, Camil Ros, interrogĂ© par l’AFP.

« Mais ce n’est pas une manifestation indĂ©pendantiste », a plaidĂ© M. Ros: « C’est le moment de jeter des ponts et le problème de la Catalogne ne doit pas se rĂ©soudre dans les tribunaux mais par le dialogue et la politique ».

Cette mobilisation a lieu dix jours après la remise en libertĂ© de l’ancien prĂ©sident indĂ©pendantiste catalan Carles Puigdemont en Allemagne, oĂą un tribunal a considĂ©rĂ© que les charges pour « rĂ©bellion » n’Ă©taient pas Ă©tayĂ©es.

Cependant, des magistrats espagnols ont transmis jeudi Ă leurs homologues allemands des Ă©lĂ©ments afin d’accrĂ©diter l’existence « de violences justifiant la rĂ©bellion » selon Madrid, dans l’espoir d’obtenir la remise de M. Puigdemont Ă l’Espagne pour cette accusation.

M. Puigdemont est Ă©galement accusĂ© de dĂ©tournement de fonds publics, en lien avec l’organisation du rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination interdit du 1er octobre.

– « Fabriquer plus d’indĂ©pendantistes » –

PrĂŞt Ă manifester, le Barcelonais Alex De Ferrer, informaticien de 50 ans, est de ceux qui estiment que mettre en prison les dirigeants « ne sert qu’Ă fabriquer davantage d’indĂ©pendantistes ».

Le mouvement est « un peu dĂ©capitĂ© », admet ce sympathisant du parti de gauche sĂ©paratiste ERC. « Mais c’est temporaire », croit-il, « et le problème de fond ne va pas se rĂ©soudre en mĂ©prisant les idĂ©aux de deux millions de personnes », les 47,5% d’Ă©lecteurs catalans ayant redonnĂ© aux sĂ©cessionnistes une majoritĂ© en sièges au parlement rĂ©gional, en dĂ©cembre.

A leur balcon ou Ă leur boutonnière, un nombre incalculable de Catalans affichent un ruban jaune par solidaritĂ© avec les indĂ©pendantistes dĂ©tenus: un signe que le ministre de la Justice Rafael Catala juge « insultant », « parce qu’il prĂ©tend qu’il y a des prisonniers politiques en Espagne alors que ce sont des politiques emprisonnĂ©s ».

Les portraits des indĂ©pendantistes Ă©crouĂ©s pullulent dans les villages autour de GĂ©rone et de Figueras. « Ils ont Ă©tĂ© mis en prison sans procès », proteste Esther Camps, directrice de marketing de 44 ans, Ă Bascara (900 habitants), « scandalisĂ©e » que l’indĂ©pendantisme catalan soit comparĂ© Ă l’organisation armĂ©e basque ETA au bilan meurtrier.

« On les accuse de violence mais toutes les manifestations ont eu un caractère pacifique », assure-t-elle, concĂ©dant seulement qu’il y ait pu y avoir « trouble Ă l’ordre public, peut-ĂŞtre ».

Depuis le 16 octobre, les anciens prĂ©sidents d’associations indĂ©pendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart sont en dĂ©tention provisoire Ă 650 km de Barcelone.

IncarcĂ©rĂ©s avant la vaine proclamation d’une « RĂ©publique catalane » le 27 octobre, ils sont considĂ©rĂ©s comme des membres du noyau dur ayant pilotĂ© la marche frustrĂ©e vers l’indĂ©pendance.

Le juge d’instruction Pablo Llarena les accuse notamment d’avoir « utilisĂ© leur responsabilitĂ© Ă la tĂŞte de l’ANC et d’Omnium pour mobiliser des centaines de milliers de partisans et disposer d’une masse critique face Ă l’obligation policière d’empĂŞcher le rĂ©fĂ©rendum illĂ©gal ».

« Ce qui me rend triste, c’est l’accusation de violence, qui n’a jamais existĂ© », rĂ©pondait dès dĂ©cembre Jordi Sanchez sur Twitter.

Élu dĂ©putĂ© catalan alors qu’il Ă©tait dĂ©tenu, il a Ă©tĂ© proposĂ© par deux fois comme candidat Ă la prĂ©sidence rĂ©gionale, mais le juge a rejetĂ© ses demandes de sortie de prison.

Il reste cinq semaines aux indépendantistes pour investir une personne à la tête de la région, faute de quoi de nouvelles élections régionales seront organisées à la mi-juillet.