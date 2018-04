Manifestation gÃ©ante Ã  Barcelone contre la dÃ©tention d’indÃ©pendantistes

Au cri de « libertĂ© pour les prisonniers politiques », quelques centaines de milliers de Catalans ont manifestĂ© dimanche Ă Barcelone pour protester contre la dĂ©tention de neuf figures de l’indĂ©pendantisme accusĂ©es de « rĂ©bellion » et rĂ©clamer l’ouverture d’un dialogue politique.

La police municipale a comptabilisĂ© « 315.000 participants », a indiquĂ© Ă l’AFP une porte-parole, quand la foule compacte se dispersait sans incidents en dĂ©but d’après-midi.

Six mois après les premières incarcĂ©rations, ils ont empli la grande avenue Paralel, rĂ©sonnant du slogan « nous voulons que vous rentriez Ă la maison »: un message aux dirigeants indĂ©pendantistes en dĂ©tention provisoire dans la rĂ©gion de Madrid, poursuivis pour « sĂ©dition », « dĂ©tournements de fonds » ou le dĂ©lit controversĂ© de « rĂ©bellion », passible d’un maximum de 30 ans de prison, et qui suppose un « soulèvement violent ».

« Nous sommes de plus en plus nombreux Ă dĂ©noncer la judiciarisation de la politique (…) et Ă dire qu’il faut donner une solution dĂ©mocratique Ă ce conflit », ont clamĂ© sur scène des acteurs catalans chargĂ©s de lire le manifeste des organisateurs.

« Comme ils ne peuvent pas dĂ©capiter l’indĂ©pendantisme, ils essaient de le faire par la voie judiciaire », affirmait la manifestante Roser Urgelles, institutrice de 59 ans. « Ils ont besoin de dĂ©montrer qu’il y a eu violence pour exĂ©cuter les peines qu’ils veulent, alors ils l’inventent, mais nous continuerons Ă manifester pacifiquement ».

L’appel Ă manifester avait Ă©tĂ© lancĂ© par une plateforme d’associations et syndicats crĂ©Ă©e en mars pour « dĂ©fendre les institutions catalanes » et « droits et libertĂ©s fondamentales ».

Le fait que les sections catalanes des deux grands syndicats, Commissions ouvrières et UGT, en fassent partie – aux cĂ´tĂ©s des associations sĂ©paratistes ANC et Omnium – a provoquĂ© de vives protestations parmi leurs membres n’ayant jamais voulu de l’indĂ©pendance, dans une rĂ©gion très partagĂ©e.

« Mais ce n’est pas une manifestation indĂ©pendantiste », avait affirmĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UGT rĂ©gionale, Camil Ros. « C’est le moment de jeter des ponts et le problème de la Catalogne ne doit pas se rĂ©soudre dans les tribunaux mais par le dialogue et la politique ».

Au second rang de la manifestation apparaissait la maire de gauche de Barcelone, Ada Colau – qui fait rĂ©gulièrement valoir qu’elle n’est pas indĂ©pendantiste – Ă proximitĂ© du prĂ©sident indĂ©pendantiste du parlement catalan, Roger Torrent.

« Puigdemont, prĂ©sident », rĂ©clamaient des manifestants, dix jours après la remise en libertĂ© de l’ex-prĂ©sident indĂ©pendantiste catalan Carles Puigdemont en Allemagne, oĂą un tribunal a considĂ©rĂ© que les charges pour « rĂ©bellion » n’Ă©taient pas Ă©tayĂ©es pour son Ă©ventuelle extradition vers l’Espagne.

Cependant, des magistrats espagnols ont transmis jeudi Ă leurs homologues allemands des Ă©lĂ©ments afin d’accrĂ©diter l’existence « de violences justifiant la rĂ©bellion », dans l’espoir d’obtenir la remise de M. Puigdemont Ă l’Espagne pour cette accusation.

M. Puigdemont est Ă©galement accusĂ© de dĂ©tournement de fonds publics, en lien avec l’organisation du rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination interdit du 1er octobre.

Les anciens prĂ©sidents d’associations indĂ©pendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart sont en dĂ©tention provisoire depuis le 16 octobre. IncarcĂ©rĂ©s avant la vaine proclamation d’une « RĂ©publique catalane » le 27 octobre, ils sont considĂ©rĂ©s comme des membres du noyau dur ayant pilotĂ© la marche frustrĂ©e vers l’indĂ©pendance.

« J’ai participĂ© Ă toutes les manifestations et n’ai jamais vu une once de violence sauf celle de la police quand elle a rĂ©primĂ© le rĂ©fĂ©rendum », soutenait un manifestant, le retraitĂ© Juan JosĂ© Cabrero, ancien transporteur de 74 ans.

Au nombre des deux millions de personnes – 47,5% des Ă©lecteurs catalans – ayant redonnĂ© aux sĂ©cessionnistes une majoritĂ© en sièges au parlement rĂ©gional en dĂ©cembre, il concluait, pessimiste: « Je ne crois pas que je verrai la RĂ©publique catalane indĂ©pendante, nous n’avons le soutien de personne dans le monde, ils ne comprennent pas ce que peut ĂŞtre l’identitĂ© catalane ».

Il reste cinq semaines aux indépendantistes pour investir un candidat à la présidence catalane, faute de quoi de nouvelles élections régionales seront organisées en juillet.

Dans une lettre envoyĂ©e depuis la prison, l’ancien vice-prĂ©sident indĂ©pendantiste catalan Oriol Junqueras a appelĂ© son camp Ă Ă©viter les « gesticulations » et « attitudes jusqu’au-boutistes qui ne mènent nulle part ».

Il a prĂ©sentĂ© comme « une nĂ©cessitĂ© » la formation immĂ©diate d’un gouvernement catalan, pour que la rĂ©gion – sous la tutelle de Madrid – retrouve ses institutions autonomes.