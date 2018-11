Manifestations de l’opposition et législatives au menu de la presse électronique togolaise

Les manifestations de l’opposition, prévues jeudi et samedi prochains à travers tout le pays, et les élections législatives du 20 décembre 2018 sont les sujets les plus en vue dans la presse en ligne togolaise parcourue mardi par APA.« Soyons tous au grand rendez-vous des jeudi 29 novembre 2018 et samedi 1er décembre 2018 », appelle Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordinatrice de la coalition de l’opposition sur IciLome.

« Les responsables de le Coalition des 14 tiennent à ce que les manifestations publiques et pacifiques annoncées cette semaine soient une totale réussite », souligne le site.

Et IciLome d’ajouter que l’opposition invite tous « les Togolais et Togolaises des villes et campagnes du Togo et de l’étranger, organisations de défense des droits de l’homme, associations de presse, syndicats et associations de la société civile, travailleurs des secteurs public et privé, artistes, élèves, étudiants, revendeuses des marchés, taximen, zémidjans, munis de drapelets togolais » à se mobiliser massivement « pour dire non, ça suffit et exiger la restitution à notre peuple de sa souveraineté, en mettant fin au régime de régression nationale ».

Le même site ajoute, par ailleurs, que « la Coalition des 14 (est) convaincue de la non tenue des élections le 20 décembre. « Par tous moyens, nous ferons en sorte que ces élections n’aient pas lieu », a indiqué la coordinatrice Mme Adjamagbo-Johnson.

« Le gouvernement, la CENI et la Cour constitutionnelle, à l’en croire, violent la loi, en organisant des élections sur la base d’un fichier et d’un corps qui n’existent pas », a-t-elle expliqué, avant de souligner que « le Code électoral, en son article 223, dispose que la liste des candidats soit publiée 25 jours avant la tenue du scrutin. Mais c’est à moins de 25 jours que la Cour constitutionnelle le fait ».

Pour sa part, « Agbeyome Kodjo appelle à éviter la tragédie qui se dessine », titre Togobreakingnews.

« Les postures radicales et sans concession risquent d’exacerber la crise politique actuelle. C’est ce qu’indique mardi le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) dans un communiqué rendu public », écrit le site d’informations.

« Le parti d’Agbéyomé Kodjo, qui prend part aux prochaines élections législatives, estime que les recommandations de la CEDEAO doivent être appliquées avant la tenue des élections. Ce qui permettra selon les responsables du MPDD d’éviter la tragédie et d’espérer construire ensemble un Togo uni et paisible », a ajouté Togobreakingnews.

En revanche, « le gouvernement joue la transparence », indique Republicoftogo.

En tournée d’explication régionale, rapporte le média, le ministre de l’Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, a une réaffirmé lundi que l’ensemble du processus électoral était rigoureux et transparent.

« Qu’il s’agisse du cadre juridique ou du volet pratique, tout a été conçu pour offrir aux candidats et aux électeurs le maximum de garanties », précise Republicoftogo, avant de souligner que « tout semble donc prêt pour un scrutin incontestable ».