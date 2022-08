Manoeuvre pour une transition politique au Cameroun

C’est le plaidoyer que le Pr Olivier Bilé avec son mouvement dénommé les Libérateurs prône pour une nouvelle législation et réforme institutionnelle qui permettront au Cameroun de repartir sur des bases plus saines.

Il est urgent et c’est de l’avis du Pr Olivier Bile que le Cameroun puisse s’affranchir de ce qu’il appelle le parti Etat. Pour le leader du mouvement politique les Libérateurs, le projet politique de démocratisation globale du Cameroun a été profondément corrompu par le système institutionnel du parti-Etat qui continue à prévaloir malgré le passage du parti unique au multipartisme.

Pr Olivier Bilé

Et face à ce dispositif qui selon l’homme politique gangrène la démocratisation et maintient le pays dans un régime de monolithisme politique, il propose la création de l’Alliance pour une Transition Pacifique au Cameroun (ATPC). Il s’agit pour lui d’établir un nouvel écosystème politique au sein duquel le système politique sera repensé et renouvelé.

Pr Olivier Bilé sur le déroulé du programme

La proposition du leader politique s’articule autour d’un gouvernement de transition, d’union nationale et de salut public destiné à formuler et mettre en œuvre l’ensemble des réformes institutionnelles visant à rendre le système de gouvernance plus équitable et plus constructif pour l’avenir.