Après avoir dĂ©jĂ ulcĂ©rĂ© les Palestiniens en reconnaissant JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, Donald Trump a encore montĂ© le ton jeudi en menaçant de couper net l’aide amĂ©ricaine s’ils ne revenaient pas aux nĂ©gociations de paix.

« Ils nous ont manquĂ© de respect la semaine dernière en refusant de recevoir notre excellent vice-prĂ©sident » Mike Pence, a dĂ©clarĂ© M. Trump, lors d’une chaleureuse rencontre avec le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu au Forum Ă©conomique mondial de Davos, en Suisse.

« Nous leur avons donnĂ© des centaines de millions » et « cet argent ne leur sera plus versĂ© Ă moins qu’ils ne s’assoient et nĂ©gocient la paix », a-t-il ajoutĂ©, alors que les nĂ©gociations sont au point mort depuis 2014.

La rĂ©ponse n’a pas tardĂ©: « Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n’est pas manquer de respect, c’est se respecter soi-mĂŞme », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Hanane Achraoui, haute dirigeante de l’Organisation de libĂ©ration de la Palestine (OLP).

Le porte-parole de la prĂ©sidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a de nouveau rejetĂ© toute tractation sous mĂ©diation amĂ©ricaine tant que les Etats-Unis ne reviendraient pas sur la dĂ©cision annoncĂ©e le 6 dĂ©cembre de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l.

– ‘Chantage’ –

« L’administration amĂ©ricaine continue Ă s’exclure de la table des nĂ©gociations si elle ne revient pas sur sa dĂ©cision de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l », a-t-il dit Ă l’AFP.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’OLP SaĂ«b Erakat a quant Ă lui accusĂ© le prĂ©sident Trump de se « livrer Ă un chantage et de punir le peuple palestinien ».

« Le président Trump pourrait acheter beaucoup de chose avec son argent mais il ne pourra pas acquérir la dignité de notre nation », a-t-il affirmé dans un communiqué.

De son cĂ´tĂ©, un Benjamin Netanyahu tout sourire après son entretien avec le prĂ©sident amĂ©ricain s’est dit disposĂ© Ă nĂ©gocier.

« Je suis prĂŞt pour la paix, je l’ai expliquĂ© au prĂ©sident Trump », a dĂ©clarĂ© le Premier ministre israĂ©lien Ă quelques journalistes. « Je lui ai rĂ©affirmĂ© ma volontĂ©, et la volontĂ© d’IsraĂ«l, d’engager un effort pour parvenir Ă la paix avec les Palestiniens ».

Les dirigeants palestiniens avaient refusé de voir le vice-président américain qui a effectué une courte tournée en Egypte, Jordanie et Israël du 20 au 23 janvier.

« Le sujet le plus difficile des discussions Ă©tait JĂ©rusalem. Nous avons retirĂ© JĂ©rusalem (des pourparlers), donc nous n’avons plus Ă en discuter », a martelĂ© Donald Trump jeudi Ă Davos.

« Nous avons une proposition de paix. C’est une excellente proposition pour les Palestiniens (…) nous allons voir ce qu’il se passe », a-t-il poursuivi.

Les IsraĂ©liens « veulent faire la paix et j’espère que les Palestiniens veulent faire la paix. S’ils le souhaitent, tout le monde sera satisfait au final », a-t-il conclu.

– ‘IntermĂ©diaire honnĂŞte’ –

Le prĂ©sident amĂ©ricain a ravivĂ© la vieille querelle sur JĂ©rusalem le 6 dĂ©cembre en annonçant reconnaĂ®tre la ville comme la capitale d’IsraĂ«l. Il rompait ainsi avec des dĂ©cennies de consensus international selon lequel le statut final de la citĂ© trois fois sainte — l’une des questions les plus Ă©pineuses du conflit israĂ©lo-palestinien — devait ĂŞtre rĂ©glĂ© par la nĂ©gociation.

Depuis, 18 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences.

Pour la direction palestinienne, cette dĂ©cision a achevĂ© de discrĂ©diter les Etats-Unis dans le rĂ´le de mĂ©diateur de l’effort de paix.

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a gelĂ© les contacts avec les responsables amĂ©ricains, cherchant ailleurs des soutiens dans sa quĂŞte d’un Etat indĂ©pendant.

La reprĂ©sentante amĂ©ricaine Ă l’ONU Nikki Haley s’en est pris jeudi Ă lui, l’accusant de manquer de courage. « Nous n’allons pas courir après une gouvernance palestinienne qui n’a pas ce qu’il faut pour parvenir Ă la paix », a-t-elle estimĂ©. « Pour obtenir des rĂ©sultats historiques, nous avons besoin de dirigeants courageux », a-t-elle ajoutĂ©.

Benjamin Netanyahu a pour sa part rĂ©affirmĂ© qu’il n’y avait « pas d’alternative aux Etats-Unis comme intermĂ©diaire honnĂŞte et facilitateur (…) C’est une illusion de penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’autre ».