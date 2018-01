Maputo adopte un plan d’action de la politique de l’emploi

Le gouvernement mozambicain a approuvĂ© le plan d’action pour la politique de l’emploi pour la pĂ©riode 2018-2022 qui prĂ©voit, entre autres actions, de former un million de personnes dans les domaines technique et professionnel, a appris APA mercredi.La porte-parole du gouvernement et vice-ministre du Toursime et de la Culture, Ana Comoana, a affirmĂ© que ce plan dĂ©finit un ensemble d’actions qui devraient ĂŞtre dĂ©veloppĂ©es par le gouvernement et le secteur privĂ©, en tenant compte de la vision politique de promouvoir l’emploi.

Le plan prévoit également la formation de 1.000 prestataires de services civiques, de 750 associations de producteurs dûment formées, de 200 techniciens et agents de contrôle des frontières.

« Le plan Ă©tablit les mĂ©canismes de coordination pour l’Ă©valuation et le suivi et fixe des cibles et des indicateurs en tenant compte des objectifs des actions prioritaires dĂ©finies dans la politique de l’emploi qui regroupe les diffĂ©rentes politiques et stratĂ©gies sectorielles contribuant Ă gĂ©nĂ©rer plus et de meilleurs emplois », a-t-elle dĂ©clarĂ©.

Le Plan d’action pour la politique d’emploi 2018-2022 est un instrument qui harmonise les approches sectorielles existantes et articule les mesures stratĂ©giques pour promouvoir l’emploi, dans lequel le gouvernement et toutes les parties prenantes opĂ©rationnaliseront la politique de l’emploi en tenant compte du système national de planification, le plan Ă©conomique et social et le budget de l’Etat.

Selon Mozambique Trade Union (OTM), le chĂ´mage reste prĂ©occupant au Mozambique et les donnĂ©es publiĂ©es en 2017 ont rĂ©vĂ©lĂ© que 30% des 28 millions d’habitants du pays sont sans emploi.