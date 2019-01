Marche contre le retrait de la CAN 2019 : Osih empêché, Nintcheu arrêté

Les deux députés SDF ont été molestés, ainsi que plusieurs autres militants, en marge d’une manifestation pour demander que les responsabilités soient établies dans l’échec de l’organisation de cette compétition.

Comme averti par les autorités la marche de protestation contre le retrait de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 au Cameroun, organisée par le Social Democratic Front (SDF), a été réprimée par les forces de l’ordre ce 23 janvier à Douala.

Deux leaders de cette manifestations, Joshua Osih et Jean Michel Nintcheu, ont été molestés selon des témoins. il était un peu plus de 15 h. Des militants du SDF – la principale formation de l’opposition -, affirment que Joshua Osih, le député du Wouri de ce parti politique a été « bloqué, puis relâché ». Quant à Jean Michel Nintcheu, lui aussi député SDF du Wouri, il a été « traîné au sol, emmené et introuvable à l’heure actuelle ».