Marché monétaire : le Cameroun va collecter 350 milliards F CFA à partir de mars

Selon Cameroon Tribune, c’est le montant maximal autorisé par le président de la République.

Le Cameroun retourne sur le marché monétaire dès ce mois de mars. Il y va pour collecter les 350 milliards prévus dans la loi de finances 2022. A cet effet, le trésor public prévoit un emprunt obligatoire et des Obligations de Trésor assimilables (OTA).

L’emprunt obligataire portera sur 200 milliards F CFA et les obligations de Trésor assimilables (OTA) pour le reste.

Pour ce qui est des OTA, le calendrier du premier trimestre est connu. Le 1er mars dernier une première émission d’un montant tenu entre 40 et 60 milliards F CFA a été annoncée et les adjudications sont prévues le 07 mars 2022.

Cameroon Tribune révèle que, « d’une maturité de cinq ans, cette émission sera fait à un taux d’intérêt de 5,5% ». Selon la même source, les quatre autres émissions se feront entre avril et mai avec des maturités comprises entre deux et six ans et des taux d’intérêt allant de 3,5 à 6%

Concernant l’emprunt obligataire, le trésor public se justifie. « Depuis que le Cameroun s’est lancé dans ce mécanisme de financement, on était sur le marché tous les deux ans. Mais là, on a été absent pendant 4 ans et il est temps de revenir », indique Hugues Sila de la Trésorerie.