Des centaines de personnes se sont rassemblĂ©es dans plusieurs capitales europĂ©ennes dimanche, sous des cieux peu clĂ©ments, pour dĂ©fendre les droits des femmes et s’opposer au prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump, arrivĂ© au pouvoir il y a un an.

A Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées en face de Downing Street pour exprimer leur ras-le-bol face au harcèlement sexuel, aux violences et aux discriminations subies par les femmes.

« Je suis venue ici aujourd’hui pour dire : ça suffit la violence envers les femmes et les filles dans le monde », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Kiyleigh, 29 ans, qui participait Ă cette « Marche des femmes » londonienne. « Je travaille avec des femmes victimes de violences domestiques, de violences sexuelles commises par des hommes et je ne veux plus voir ça », a poursuivi la jeune femme.

« ça suffit, ça suffit », a scandé la foule venue en nombre malgré la pluie et le froid devant la rue où habite la Première ministre, Theresa May.

« Non, ça veut dire Non. Le harcèlement sexuel n’est pas acceptable », a dit Ă l’AFP Liberty Folker, 27 ans. Tenant en laisse son chien Gwen, elle brandissait une pancarte proclamant « MĂŞme ce chien sait ce que Non signifie ».

Dans la foule, certains tenaient aussi des pancartes hostiles Ă Donald Trump. Le prĂ©sident amĂ©ricain a rĂ©cemment annoncĂ© qu’il ne viendrait pas inaugurer comme prĂ©vu la nouvelle ambassade amĂ©ricaine Ă Londres, oĂą il risquait d’ĂŞtre accueilli par des manifestations hostiles.

A Berlin, les militants s’Ă©taient donnĂ© rendez-vous Ă la porte de Brandebourg, Ă proximitĂ© de l’ambassade des Etats-unis. Par une tempĂ©rature glaciale, les manifestants, dont des expatriĂ©s amĂ©ricains et des Allemands, certains venus en famille, ont dĂ©filĂ© dans le quartier du gouvernement, arborant des panneaux en anglais incitant à « RĂ©sister » et à « Se lever, s’unir et se battre ».

Les organisateurs ont appelĂ© les AmĂ©ricains vivant Ă l’Ă©tranger Ă s’inscrire pour pouvoir voter par correspondance lors des Ă©lections de mi-mandat en novembre.

A Paris, une centaine de personnes s’Ă©taient rassemblĂ©es sous la pluie place du TrocadĂ©ro. EmmitouflĂ©es dans leurs manteaux, des manifestantes tenaient une banderole proclamant « Encore fĂ©ministes! ». A leurs cĂ´tĂ©s, des militants s’Ă©taient mobilisĂ©s contre le locataire de la Maison blanche, avec des pancartes appelant Ă le destituer.

A Madrid, environ 200 personnes, en majorité des femmes, se sont rassemblées place Isabel II, dans le centre-ville.

Elles ont scandé des slogans hostile au président américain et appelant à une « révolution » féministe globale.

« Nous sommes unies pour trouver notre chemin vers l’Ă©galitĂ© et pour rĂ©clamer nos droits », a dit Cristina Rodriguez-Carretera, 40 ans, professeur d’universitĂ© au Etats-Unis et nĂ©e en Espagne oĂą elle se trouve en visite.

Aux Etats-unis, samedi, des centaines de milliers de personnes, dont les actrices Whoopi Goldberg Ă New York et Natalie Portman Ă Los Angeles, ont participĂ© Ă des « Marches des femmes » anti-Trump, un an après le rassemblement immense qui avait dĂ©fiĂ© Donald Trump au lendemain de son investiture. Des manifestations ont eu lieu Ă Los Angeles, New York, Washington, Chicago, Denver, Boston et dans d’autres villes.

