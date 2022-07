Marketing de contenu sur LinkedIn : quels sont les avantages pour votre entreprise ?

Le marketing de contenu ou content marketing est une stratégie durable qui attire les prospects, les transforme en clients puis les fidélise.

Le marketing de contenu est un véritable fer de lance de l’inbound marketing. L’inbound marketing est cette stratégie marketing qui conduit le client à vous au lieu d’aller le chercher. Il diffère totalement des techniques de marketing traditionnelles.

Si vous vous demandez encore si LinkedIn est profitable pour votre entreprise, découvrez de suite de fortes raisons de vous engager très vite sur ce réseau social.

Une accélération en termes de notoriété et de visibilité

Si vous désirez obtenir de nouveaux contacts et communiquer avec eux, LinkedIn est l’outil qu’il vous faut. Fini le fait de vous retrouver avec de nombreuses adresses e-mail erronées dans votre liste de contacts. Vous n’avez besoin que du nom du contact que vous recherchez ainsi que de son prénom sur cette plateforme.

Avec LinkedIn, il est désormais plus facile d'échanger avec vos clients, vos fournisseurs ainsi que vos partenaires. Vous faire accompagner d'un expert des réseaux sociaux vous permettra d'être particulièrement efficace dans vos démarches et de gagner en temps et en performance.

En diffusant régulièrement votre actualité, vous arriverez à interagir par ce simple procédé avec tous ceux qui sont dans votre sphère. Avec des informations ayant trait à votre entreprise ou votre secteur d’activité, vos messages ne s’arrêteront plus aux contacts traditionnels que vous aviez. Une cible beaucoup plus large de potentiels prospects à toucher s’ouvre à vous.

Ces prospects peuvent à la fois s’avérer être des clients et même des griots pour votre entreprise, ses produits et services. L’augmentation de votre notoriété et de votre visibilité est ainsi l’un des avantages certains de l’usage du marketing de contenu sur LinkedIn.

S’engager sur Linkedln pour se procurer de nouveaux clients

Aucune stratégie de marketing digital de qualité de nos jours ne peut se passer de LinkedIn. Le média social LinkedIn offre une belle opportunité de se procurer de nouveaux clients. Ce réseau social constitue en effet un puissant canal de communication pour votre entreprise en matière de prospection commerciale.

Acquérir, rechercher et trouver des clients n'a jamais été aussi aisé. Le langage que vous utilisez habituellement sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux est beaucoup moins formel et accessible. C'est totalement différent de votre site web où le ton est institutionnel du fait d'avoir un rendu professionnel.

Acquérir, rechercher et trouver des clients n’a jamais été aussi aisé. Le langage que vous utilisez habituellement sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux est beaucoup moins formel et accessible. C’est totalement différent de votre site web où le ton est institutionnel du fait d’avoir un rendu professionnel.

Le langage moins formel a l’avantage de rendre vos contenus facilement partagés grâce à l’aspect viral et appréciable des réseaux sociaux.

Le plus, LinkedIn n’est pas un réseau social comme les autres, puisqu’il a vocation professionnelle. Il met à votre disposition un outil marketing puissant. Grâce à LinkedIn Ads, vous pouvez lancer des campagnes de publicité pour promouvoir vos services de façon ciblée.

Le marketing de contenu sur LinkedIn pour prendre soin de votre communauté dédiée

Les grandes entreprises sont réputées pour avoir un nombre ahurissant d’abonnés, ce qui décourage les petites entreprises naissantes. On a vite fait de penser que LinkedIn est aussi un de ces réseaux sociaux qui seraient favorables aux grands comptes. Alors qu’en fait, c’est totalement faux.

Les PMI de même que les PME peuvent créer autant d’intérêt que le feraient n’importe quelles grandes sociétés. Faites croître cet intérêt en rassemblant vos followers dans un groupe de discussion. Vous pouvez disposer d’énormément de contenus instructifs à partager.

En créant une communauté qui vous est propre, vous serez libre de partager votre contenu tout en faisant des discussions tout autour. Veillez à ne pas centraliser les discussions uniquement sur une promotion de l’énorme savoir-faire de votre entreprise.

Ce serait une grave erreur qui pourrait être évitée en parlant également des sujets de votre secteur d’activité et de quelques sujets d’actualité. Un sujet qui est apprécié par vos followers engendrera beaucoup de réactions et d’interactions dans votre groupe créé sur LinkedIn.

Aborder les nouvelles d’un nouveau produit que votre entreprise aurait lancé n’est pas une information qui susciterait beaucoup de réactions. Le mieux serait de subtilement les diriger vers votre page entreprise.

Augmentez drastiquement le trafic vers votre site web grâce à LinkedIn

Un des objectifs que vous souhaitez atteindre est l’augmentation du trafic ciblé vers votre site internet. LinkedIn se révèle être une grande aide en matière d’augmentation du nombre de visiteurs vers votre site web.

L’un des atouts incontestables de ce réseau social est que les visiteurs attirés proviennent directement de votre public cible. Votre taux de transformation ainsi que la possibilité de réaliser des ventes plus importantes sont ainsi nettement augmentés.

Voilà un atout indéniable du bouche-à-oreille numérique ou marketing de contenu viral. Ce principe fonctionne par le fait que vos followers et fans recommandent et font la promotion de votre site web qu’ils suivaient déjà.

Ces recommandations produisent encore plus de trafic. En revanche, pour que tout ce travail du bouche-à-oreille opère convenablement, il faut que votre contenu sur LinkedIn crée suffisamment d’intérêt.

En fait, remporter le plébiscite de ceux qui sont sur internet n’est pas une tâche facile à réaliser. Votre contenu doit pouvoir exposer vos produits et services tout en vous assurant de ne pas être trop exhibant.

Il est ainsi préconisé de donner envie à votre cible d’en savoir plus sur votre entreprise et vos offres. Cela l’incite à se rendre sur le site web pour vous découvrir. Mettre en œuvre une stratégie de marketing de contenu sur LinkedIn représente ainsi un véritable moyen d’optimiser votre référencement naturel sur les moteurs de recherche.

Surtout, le géant Google accorde de plus en plus de crédit aux liens provenant des médias sociaux dans le cadre du calcul du ranking de votre site web professionnel.

En somme, pour connaître une véritable accélération de votre notoriété et visibilité, LinkedIn est le réseau social qui vous aide valablement. En revanche, il faut s’assurer de diffuser fréquemment du contenu de qualité. En faisant du marketing de contenu sur LinkedIn, développer votre réseau de clients n’a jamais été aussi facile !