Onze mineurs de 10 à 14 ans ont été brièvement arrêtés et seront jugés pour « participation à une manifestation non autorisée » dans la région du Rif, dans le nord du Maroc, a-t-on appris vendredi auprès de leur avocat.

Ces garçons avaient participĂ© Ă une manifestation dimanche Ă Imzouren, une localitĂ© de la province d’Al-HoceĂŻma, Ă©branlĂ©e des mois durant par le mouvement de contestation sociale du Hirak nĂ© après la mort d’un marchand de poisson en octobre 2016.

Ils ont Ă©tĂ© interpellĂ©s dans la nuit de dimanche Ă lundi, retenus pendant trois jours par les forces de l’ordre puis relâchĂ©s mercredi, a indiquĂ© Ă l’AFP l’avocat Rachid Rachid Benali, coordinateur du ComitĂ© de dĂ©fense des dĂ©tenus d’Al-HoceĂŻma.

Certains portaient des « traces de coups et de blessure sur le corps », a affirmé sur Tweeter le journaliste indépendant Omar Radi, citant des sources familiales.

Jeudi, un juge du tribunal de première instance d’Al-HoceĂŻma a dĂ©cidĂ© de les poursuivre pour « participation Ă une manifestation non autorisĂ©e » et « violences contre les forces de l’ordre », selon Me Benali.

La première audience aura lieu le 15 janvier, a prĂ©cisĂ© l’avocat. Des mineurs ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ©s ces derniers mois dans la rĂ©gion pour les mĂŞmes motifs.

Le Rif a été agité pendant plusieurs mois par des manifestations dénonçant le sous-développement de cette région historiquement frondeuse, pauvre et enclavée.

Depuis mai, les autorités marocaines ont arrêté « des centaines de manifestants » et « au moins 410 sont actuellement détenus », selon Amnesty International qui demande la libération de ces « prisonniers de conscience ».

Le procès des meneurs du mouvement, dont le leader Nasser Zefzafi, a commencé il y a plusieurs semaines avec des questions de forme, et les débats sur le fond devraient commencer à la prochaine audience, prévue le 26 décembre.

Les accusĂ©s sont poursuivis pour diffĂ©rents motifs, parfois très graves comme celui « d’atteinte Ă la sĂ©curitĂ© de l’Etat » qui peuvent leur valoir de lourdes de peines de prison – ou mĂŞme thĂ©oriquement la peine de mort.

Les arrestations de mineurs ont suscitĂ© l’Ă©moi sur les rĂ©seaux sociaux, oĂą des internautes et militants pro-Hirak ont fustigĂ© un « Etat voyou ».