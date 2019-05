Maroc : 12 nouvelles zones humides sur la liste de la Convention de Ramsar

Douze nouvelles zones humides marocaines sur la liste d’importance internationale de la convention Ramsar, a annoncé le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLD).Cette annonce faite à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Biodiversité, concerne les Lacs d’Imouzzer du Kandar, la lagune et barrage de Smir, l’Oued Tizguite, le Littoral de Jbel Moussa, l’Oued Assaquia Al Hamra à La’youne, Assifs Ahançal-Mellou, Assifs Réghaya-Aït Mizane, Côte des Bokkoyas, Assif Mgoun, Côte Aftissate-Boujdou, Cap Ghir-Imsouane, Haut Oued Lakhdar, selon un communiqué du HCEFLD.

Ce classement est le fruit de la collaboration entre Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification, le WWF Afrique du Nord et les experts de l’Institut Scientifique de Rabat et de Grepom/Birdlife Maroc,précise la même source.

En février 2017, le HCEFLCD et le WWF Afrique du Nord ont signé un Mémorandum d’accord relatif à la désignation de 15 nouvelles zones humides sur la liste d’importance internationale de la convention Ramsar.