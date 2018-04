Maroc: Ã  la barre, le leader du mouvement « Hirak » dÃ©nonce un « procÃ¨s politique »

Le leader du mouvement de protestation qui a agitĂ© l’an dernier la ville marocaine d’Al-HoceĂŻma, Nasser Zefzafi, a fustigĂ© lundi un « procès politique par excellence » lors de sa première audience publique, et rejetĂ© toute intention sĂ©paratiste.

Nasser Zefzafi, 39 ans, est emprisonnĂ© depuis mai dernier après avoir interrompu le prĂŞche d’un imam hostile au mouvement social du Hirak, qui secouait alors une partie du nord du pays.

Il est l’un des derniers des 54 militants ou sympathisants du mouvement aux revendications sociales, appelĂ©s Ă la barre pour un procès-fleuve ouvert mi-septembre devant la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca.

Poursuivi notamment pour « atteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l’Etat », M. Zefzafi risque en thĂ©orie la peine capitale.

Mâchoire carrĂ©e et cheveux ras, cet ex-videur et gĂ©rant d’une boutique de tĂ©lĂ©phonie mobile qui a mis la clĂ© sous la porte, a d’emblĂ©e « rendu hommage » Ă son comitĂ© de dĂ©fense pour sa « persĂ©vĂ©rance Ă montrer la vĂ©ritĂ© malgrĂ© les pressions ».

« Je salue aussi les mĂ©dias libres et les familles des dĂ©tenus politiques qui viennent de loin consoler leurs proches » incarcĂ©rĂ©s Ă Casablanca, a lancĂ© le leader du Hirak devant une salle quasi-comble.

D’une voix dĂ©terminĂ©e, le meneur de la contestation est longuement revenu sur l’histoire du Rif, rĂ©gion historiquement frondeuse et gĂ©ographiquement enclavĂ©e du Maroc, essentielle selon lui pour comprendre le Hirak.

« Vous Ă©voquez des revendications sociales et politiques. Devant la police judiciaire, vous aviez dit coordonner avec certaines parties sĂ©paratistes Ă l’Ă©tranger », l’a questionnĂ© le juge.

« La police judiciaire a cuisinĂ© les rĂ©ponses. Le P.V est falsifiĂ© », a rĂ©torquĂ© M. Zefzafi, ajoutant que les soutiens du Hirak parmi des Rifains de la diaspora « n’ont jamais Ă©tĂ© condamnĂ©s pour sĂ©paratisme ».

Selon lui, « les accusations de sĂ©paratisme visent Ă nous empĂŞcher de dĂ©masquer les lobbys mafieux (…). Grâce au courage du Hirak, nous avons dĂ©montrĂ© Ă la plus haute autoritĂ© du pays que des conflits politiques Ă©taient derrière les retards » dans le programme de dĂ©veloppement de la rĂ©gion, et pour lesquels des ministres et hauts responsables avaient Ă©tĂ© dĂ©mis de leurs fonctions par le roi Mohammed VI.

– « MĂŞme message » que le roi –

Pour sa ligne de dĂ©fense, le meneur s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă la Constitution marocaine qui « autorise les manifestations pacifiques », mais a Ă©galement eu recours Ă des discours prononcĂ©s l’an passĂ© par le roi oĂą il s’Ă©tait montrĂ© sĂ©vère par rapport Ă la classe politique.

« Le message (du roi) est le mĂŞme que celui Hirak (…) et ce procès va Ă contre-courant des discours du roi », a dit avec satisfaction M. Zefzafi, rarement interrompu par le prĂ©sident de la Cour.

L’an dernier, il s’Ă©tait imposĂ© comme le visage de la contestation contre « l’arbitraire du makhzen » (pouvoir) et la « marginalisation » du Rif.

Lors des manifestations qui ont agitĂ© Al-HoceĂŻma ou sur les rĂ©seaux sociaux, il dĂ©nonçait sans relâche la « dictature », « la corruption » ou encore la « rĂ©pression » de « l’Etat policier », tout en insistant sur le caractère « pacifique » de son mouvement.

Personnage charismatique et très populaire dans sa ville natale d’Al-HoceĂŻma, oĂą des milliers de manifestants se sont mobilisĂ©s, il a aussi Ă©tĂ© critiquĂ© pour ses « surenchères », ses propos parfois très virulents et la manière dont il avait Ă©cartĂ© plusieurs partisans.

Environ 450 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es pendant les Ă©vĂ©nements dĂ©clenchĂ©s par la mort tragique d’un vendeur de poissons, selon plusieurs associations.

L’Etat a de son cĂ´tĂ© pointĂ© du doigt les « violences » qui ont fait plus de 900 blessĂ©s chez les forces de l’ordre, selon le bilan officiel publiĂ© pendant le procès.

Des dizaines de peines de prison ont déjà été prononcées à Al-Hoceïma, épicentre du mouvement.

Durant son audience lundi, Nasser Zefzafi a Ă©voquĂ© le nombre de « 600 personnes arrĂŞtĂ©es pour avoir manifestĂ© pacifiquement pour des droits Ă©lĂ©mentaires ».