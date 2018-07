Maroc : ACWA Power inaugure un parc éolien de 120 MW à Tanger

ACWA Power vient d’inaugurer son parc éolien à Tanger (Nord) d’une capacité de 120 MW, un projet qui fournira de l’énergie propre à plusieurs clients industriels, majoritairement cimentiers, à des tarifs compétitifs.Le parc éolien Khalladi, développé par ACWA Power en collaboration avec le fonds d’investissement ARIF est situé à Jbel Sendouq, à 30 km de Tanger et représente un investissement de près 170 millions de dollars US.

Investissement totalement privé, le projet est financé en partie par fonds propres de ACWA Power et ARIF et pour partie par de la dette à long terme de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en collaboration avec le Fonds pour les Technologies propres (CTF) et la BMCE Bank of Africa (BMCE).

Alors que ACWA Power, ARIF et BMCE sont déjà des investisseurs établis dans le secteur des énergies renouvelables au Maroc, le projet Khalladi est le premier projet en énergie renouvelable financé par la BERD au Maroc.

Le parc éolien produira environ 370 GWh par an et approvisionnera principalement de gros clients industriels. La production d’électricité du parc éolien équivaut à la consommation annuelle moyenne d’une ville de 400 000 habitants et contribuera à la réduction de plus de 144 000 tonnes d’émissions de CO2 par an.

Les énergies renouvelables constituant désormais un levier important de développement en Afrique et au Maroc, le projet Khalladi participe à l’atteinte des objectifs du Royaume à l’horizon 2020. Ces objectifs visent notamment le développement de 2.000 MW de capacité en énergie éolienne et une part de 42% des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Selon Mohammad Abunayyan, président de ACWA Power, le secteur énergétique marocain offre des opportunités d’investissement « intéressantes grâce à un environnement réglementaire bien établi mis en place par le gouvernement marocain et grâce aux investissements significatifs que le pays a déjà réussi à attirer dans l’énergie solaire et l’énergie éolienne ».

Cela a permis à ACWA Power de livrer, en six ans, l’installation solaire NOORo I (160 MW) et le parc éolien de Khalladi (120 MW) ainsi qu’une série de projets en cours de construction qui représenteront, d’ici à fin de 2018, une capacité totale de production d’électricité de 800 MW dans le Royaume», a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa fierté pour avoir pu établir au Maroc une base solide avec 7 projets énergétiques qui seront tous opérationnels d’ici la fin de l’année. « Avec un portefeuille évalué à plus de 3,2 milliards de dollars, nous sommes impatients de participer aux appels d’offres futurs qui seront proposés au secteur privé pour la production d’électricité et de dessalement d’eau », a-t-il dit.

ACWA Power Khalladi, la société de projet du parc éolien de Khalladi, est détenue à 75% par ACWA Power et à 25% par ARIF Fund, géré par Infra Invest.