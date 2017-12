Maroc-Afrique: 2017, une annÃ©e charniÃ¨re

–Par Hicham Alaoui–

DĂ©cidĂ©ment, l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© celle de l’ancrage par excellence du Maroc dans son continent et son engagement irrĂ©versible en faveur d’une Afrique unie, solidaire et prospère.Nul ne peut contester que le coup de maitre rĂ©alisĂ© par le Royaume n’est autre que son retour, en janvier dernier, dans sa famille institutionnelle Ă l’Union africaine. Une adhĂ©sion considĂ©rĂ©e comme le couronnement de l’intense politique africaine du Maroc qui a atteint un nouveau seuil grâce Ă l’engagement fort et constant du Roi Mohammed VI, qui n’a eu de cesse de faire de la coopĂ©ration avec les pays africains un des axes majeurs de la politique Ă©trangère du pays.

Le Royaume a pu, au fil des annĂ©es, s’Ă©riger en un modèle pionnier dans son espace rĂ©gional et continental, en renforçant ses partenariats traditionnels et en en tissant de nouveaux avec son environnement immĂ©diat, l’Afrique.

Ainsi les multiples visites royales dans les pays africains ont crĂ©Ă© une nouvelle dynamique dans les relations avec les pays du continent, Ă la faveur des multiples accords, publics et privĂ©s, signĂ©s et de l’offre marocaine de coopĂ©ration diversifiĂ©e.

Pour s’en rendre compte, il n’est qu’Ă constater que, sous l’impulsion du Souverain, le Maroc a conclu, depuis l’an 2000, dans diffĂ©rents domaines de coopĂ©ration, près d’un millier d’accords avec les pays africains.

C’est dans le sillage de ce regain Ă©conomique que le Royaume a signĂ© son retour Ă l’Union africaine en janvier, et demandĂ© officiellement son intĂ©gration dans l’espace de la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Pour rappel, les deux tiers des investissements Ă©trangers du Maroc sont destinĂ©s Ă l’Afrique, ce qui a fait du Royaume le deuxième investisseur africain dans le continent et le premier dans l’ouest de l’Afrique, sachant que plus de 1.000 entreprises marocaines sont implantĂ©es en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, dans des secteurs aussi vitaux que l’agriculture, les banques et les finances, les tĂ©lĂ©communications, l’immobilier, l’industrie pharmaceutique et la production d’engrais.

Au volet économique, cette année, qui touche à sa fin, a été marquée par un bilan des plus positifs avec des impacts socio-économiques à la lumière, notamment, des accords signés lors des visites royales dans plusieurs pays du continent, en particulier le Soudan du Sud (9 accords), le Ghana (au moins 25 accords), la Zambie (19 accords gouvernementaux et un accord de partenariat économique), et la Guinée-Conakry (8 accords). Ces des accords reflètent la volonté du Maroc de partager son expérience et son expertise avec ces pays dans les différents domaines.

Quant au volet religieux, les initiatives lancĂ©es par le Royaume ont Ă©tĂ© renforcĂ©es avec le lancement des travaux de construction d’une MosquĂ©e en GuinĂ©e-Conakry et en cĂ´te d’Ivoire et la tenue en dĂ©cembre Ă Fès de la session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohammed VI des OulĂ©mas africains, avec la participation de quelque 300 membres du Conseil, reprĂ©sentant 32 pays africains.

L’annĂ©e qui s’achève a Ă©tĂ© Ă©galement distinguĂ©e par des initiatives de solidaritĂ© lancĂ©es par le Maroc dans le continent, dont la dĂ©cision d’ouvrir un hĂ´pital de campagne au Soudan du Sud et la remise d’Ă©quipements mĂ©dicaux au profit de l’hĂ´pital central de Juba, ainsi que d’un don humanitaire Ă ce pays confrontĂ© Ă des crises humanitaires.

Qu’on se le dise, l’Afrique est indĂ©niablement le relais de croissance naturel du Maroc. Au-delĂ d’ĂŞtre un partenariat gagnant-gagnant/Sud-Sud, le modèle marocain en Afrique Ă©pouse les contours d’un rĂ©el cadre de co-dĂ©veloppement.