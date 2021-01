Maroc : Bank of Africa et la SIACE se joignent pour financer les projets socio- économiques de développement en Afrique

Le groupe marocain, Bank Of Africa et la Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE), membre du Groupe Banque Islamique de Développement (BID), viennent de signer un mémorandum d’entente dans le but de soutenir les activités de commerce extérieur et les investissements dans les pays membres de cette organisation multilatérale, indique un communiqué de Bank Of Africa parvenu à APA.Aux termes de ce mémorandum d’entente, les deux parties conjuguent leurs efforts pour intensifier les échanges et financer les projets socio- économiques de développement en Afrique, souligne la même source, ajoutant que cet accord offre également une base solide de coopération dans les domaines d »intérêt commun aux secteurs privé et public en rapport avec les projets à développer, dans la perspective de consolider le positionnement de cette banque Marocaine, en tant qu’opérateur clé du commerce et de l’investissement en Afrique.

Selon le Directeur général de la SIACE, Oussama Kaissi, cité par le communiqué, « ce partenariat intervient à un moment où les relations entre les deux institutions se sont renforcées après la conclusion d’accords importants dans différents pays d’Afrique de l’Ouest où Bank of Africa dispose d’une forte empreinte ».

Selon lui, « le Maroc est l’un des principaux pays membres de cette organisation multilatérale. La SIACE a travaillé conjointement avec Bank Of Africa pour soutenir les transactions commerciales stratégiques et les projets d’infrastructure, venant en appui aux pays membres pour limiter les effets du COVID-19 sur leurs économies. Ce protocole d’accord entre les deux institutions renforce ce partenariat et souligne la volonté des deux organisations d’élargir le niveau de coopération ciblant les pays membres conjoints ».

De son côté, l’Administrateur Directeur général délégué de Bank Of Africa a indiqué que « la signature de ce partenariat avec SIACE souligne la stratégie de notre groupe de jouer un rôle croissant dans la facilitation des transactions commerciales et le financement durable de sa clientèle. La position du groupe en tant que leader dans ce domaine, en sera renforcée ».

D’importants projets ont été finalisés grâce à ce partenariat et d’autres verront le jour dans un contexte d’innovation mutuelle, a-t-il fait savoir.

« Avec ce mémorandum d’entente et grâce aux nouvelles implantations de Bank Of Africa à Dubaï et Shanghai, notre groupe pourra bénéficier de l’expérience de la SIACE afin de développer le réseau de sa clientèle dans les régions du Golfe et de l’Asie du sud-est, en soutenant leurs activités de commerce extérieur et en renforçant les investissements mutuels » a-t-il précisé.

Créée en 1994, la SIACE, membre du Groupe de la Banque islamique de Développement (BID) se propose d’être le catalyseur privilégié du commerce et de l’investissement en faveur d’un développement économique durable dans les pays membres. Sa mission est de faciliter le commerce et l’investissement entre les pays membres de la BID et le reste du monde grâce à l’offre d’outils d’atténuation des risques et de solutions financières.

Bank Of Africa parmi les principaux groupes financiers panafricains affichant au Maroc la plus importante présence à l’international, avec une couverture de 31 pays en Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord.

Le Groupe emploie plus de 15.200 employés à travers le monde, avec plus de 1.800 points de ventes au service de près de 6,6 millions de clients.