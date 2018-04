Maroc : Batterie de mesures pour l’incitation Ã  l’investissement et Ã  la libre initiative

Le Chef de gouvernement marocain, Saad Eddine Othmani, a prĂ©sentĂ© ce jeudi devant le Roi Mohammed VI une feuille de route de rĂ©forme des Centres rĂ©gionaux d’investissement (CRI).La stratĂ©gie proposĂ©e repose sur trois axes comprenant chacun une sĂ©rie de mesures, dont la transformation des CRI en Ă©tablissements publics et la simplification des procĂ©dures. Une commission ministĂ©rielle doit se pencher sur l’exĂ©cution de la rĂ©forme.

En dĂ©tail, la stratĂ©gie proposĂ©e s’articule autour de trois piliers Ă savoir la restructuration des CRI. Ceci doit se matĂ©rialiser par la transformation des CRI en Ă©tablissements publics gĂ©rĂ©s avec une approche participative et ouverts Ă tous les acteurs : rĂ©gions, secteurs privĂ©s, services dĂ©concentrĂ©s de l’Etat. Les CRI verront Ă©galement leurs prĂ©rogatives s’Ă©largir pour un traitement intĂ©grĂ© des dossiers d’investissement durant toutes les Ă©tapes, un accompagnement complet des PME et un règlement Ă l’amiable des conflits entre administrations et investisseurs.

Les CRI nouvelle version comprendront deux pĂ´les : « La maison de l’investisseur » et « stimulation de l’investissement et de l’offre territoriale ».

Par ailleurs, il sera procĂ©dĂ© au renforcement et Ă la qualification des ressources humaines, Ă travers la sĂ©lection des meilleures compĂ©tences dans le domaine de la gestion des dossiers d’investissement, notamment pour les postes de directeurs.

La stratĂ©gie se propose de simplifier les procĂ©dures relatives Ă l’investissement aux niveaux central et rĂ©gional. Il s’agit, au niveau rĂ©gional, de l’adoption de la dĂ©centralisation de l’administration. Au niveau national, il sera procĂ©dĂ© Ă l’adoption des approches et des lois incitatives et modernes, ayant prouvĂ© leur efficacitĂ© Ă l’international, et ce, pour atteindre quatre objectifs : la simplification globale des procĂ©dures administratives, la lutte contre les abus en adoptant la loi sur l’obligation d’exĂ©cution et en rĂ©glementant les dĂ©lais d’octroi des autorisations, la lutte contre la bureaucratie administrative et enfin l’adoption d’une politique moderne de gestion des ressources humaines.

Cette stratĂ©gie se veut de faire des Centres rĂ©gionaux d’Investissement un levier efficient d’incitation Ă l’investissement et Ă la libre initiative et afin d’Ă©riger les rĂ©gions en locomotive de dĂ©veloppement, de lutte contre les disparitĂ©s spatiales et de rĂ©alisation de la prospĂ©ritĂ© Ă©conomique et sociale du peuple marocain.