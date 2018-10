Maroc : Benchamach reconduit à la tête de la Chambre des conseillers

M. Hakim Benchamach a été reconduit dans ses fonctions de président de la chambre des Conseillers au Maroc à l’issue d’un scrutin tenu ce lundi 15 octobre à l’hémicycle.Le candidat du parti Authenticité et Modernité (PAM-opposition) a remporté la présidence après avoir recueilli 63 voix sur un total de 91 voix exprimées, alors que son rival, Nabil Chikhi, du Parti Justice et Développement (PJD-au pouvoir) a collecté 19 voix. Le scrutin a également vu 1 vote annulé et 8 votes blancs. Les conseillers du parti de l’Istiqlal, au nombre de 25, se sont abstenus.

Le vote pour la présidence de la chambre des Conseillers a une nouvelle fois mis en évidence les limites de la coalition gouvernementale. Avec notamment le retrait du candidat de l’Istiqlal vendredi dernier, et la désignation d’un candidat PJD il y a moins de 24 heures.